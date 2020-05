Học sinh lớp 12 Hà Nội sẽ phải làm bài kiểm tra chất lượng những môn nào?

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Hà Nội cho biết, đơn vị chuẩn bị tổ chức khảo sát chất lượng học tập của học sinh lớp 12 trên toàn thành phố.



Theo đó, học sinh lớp 12 năm học 2019-2020 của các trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã là các đối tượng tham gia khảo sát.

Được biết, kỳ thi khảo sát này dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5, thông qua hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study (https://study.hanoi.edu.vn).

Học sinh lớp 12 sẽ làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan với tất cả các môn học có trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 theo quy định của Bộ GD&ĐT, trừ môn ngữ văn, gồm: Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc tổ chức khảo sát chất lượng học tập của học sinh lớp 12 nhằm đánh giá sơ bộ về chất lượng dạy và học ở các nhà trường, trung tâm, từ đó kịp thời điều chỉnh trong chỉ đạo, tổ chức giảng dạy, ôn tập, giúp học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Trước đó, chiều 7/5, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 cho 14 môn dự thi gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.



Việc công bố đề tham khảo giúp giáo viên và học sinh có định hướng rõ ràng về lượng kiến thức có trong đề và phần nào yên tâm hơn, tự tin trước khi bước vào kì thi quan trọng.

Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020

