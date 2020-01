Bài tập 5 phút đánh bay cơn đau cổ chỉ trong chớp mắt

May mắn thay, một số bài tập đơn giản tại nhà bạn có thể làm để giúp giảm đau cổ nhanh chóng mà không cần phải uống thuốc hay điều trị.



Bước 1: Thư giãn các cơ cổ



Ngồi thoải mái trên ghế với cột sống thẳng.

Đặt cả hai tay trên đầu, ngay phía sau hộp sọ.

Để cằm về phía ngực.

Nhẹ nhàng áp dụng áp lực lên đầu bằng tay cho đến khi bạn cảm thấy căng ở phía sau cổ.



Thời lượng: 30 giây



Bước 2: Cải thiện khả năng vận động của vai



Thời lượng: 30 giây cho mỗi bên



Bước 3: Tăng lưu lượng máu đến cổ



Thời lượng: 30 giây



Bước 4: Thả cơ cánh tay



Đứng thẳng với phía bên trái của bạn đối diện với tường và chân trái đặt phía trước chân phải.

Quay đầu qua vai trái.

Từ từ nâng cánh tay trái qua vai, xoay thân trên và đặt lòng bàn tay lên tường phía sau ở độ cao bằng vai.

Giữ cánh tay trái thẳng, quay đầu lại và nhìn phía trước.

Nhẹ nhàng mở ngực cho đến khi bạn cảm thấy căng ở cơ vai và ngực trái.



Thời lượng: 30 giây cho mỗi bên



Bước 5: Điều chỉnh lại tư thế cổ



Ngồi thoải mái trên ghế hoặc trên sàn với lưng thẳng, vai hơi ngả ra sau và đầu nhìn thẳng về phía trước.

Lấy 2 ngón tay (ở bàn tay cùng phía cổ bị đau hơn) đặt lên cằm.

Giữ các ngón tay trên cằm, kéo nó về phía trước càng xa càng tốt và giữ trong vài giây.

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào cằm, đẩy nó về phía sau để tạo cằm đôi.

Giữ nguyên tư thế trong vài giây, sau đó lặp lại bài tập.



Thời lượng: 30 giây



Bước 6: Loại bỏ co thắt cơ bắp



Ngồi trong tư thế thoải mái với cột sống thẳng.

Giơ hai tay lên cao, uốn cong khuỷu tay và đặt hai lòng bàn tay lên nhau ở trên đầu.

Giữ cho xương hàm song song với sàn nhà, xoay đầu sang bên trái.

Giữ trong vài giây, sau đó từ từ xoay đầu sang bên phải.

Giữ nguyên tư thế trong vài giây, sau đó quay đầu sang trái một lần nữa.

Thời lượng: 30 giây



Bước 7: Tăng cường vai



Đứng trên sàn với hai chân rộng bằng vai và hai tay ở hai bên.

Giơ hai tay lên trên đầu, duỗi thẳng khuỷu tay và đặt hai lòng bàn tay vào nhau.

Giữ cánh tay thẳng, kéo dài cột sống lên và giữ vị trí trong vài giây.

Từ từ hạ cánh tay xuống, uốn cong khuỷu tay và đặt chúng ra sau lưng trong khi cố gắng kéo xương bả vai lại gần nhau càng nhiều càng tốt.

Giữ một vài giây, sau đó lại giơ hai tay lên.



Thời lượng: 1 phút

