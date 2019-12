Bài tập 8 phút trước khi đi ngủ giúp giải tỏa căng thẳng, tăng cường giấc ngủ và giảm cân

Vị trí ban đầu: Tư thế chống đẩy. Cánh tay của bạn thẳng. Hai tay rộng bằng vai.



Cách thực hiện:



Nâng hông lên, tạo cơ thể thành một hình tam giác;

Cong khuỷu tay;

Hạ ngực xuống. Đầu của bạn gần như chạm vào sàn nhà;

Đẩy mình trở lại bằng cách duỗi thẳng cánh tay.



Kết quả: Chống đẩy là hoàn hảo để xây dựng cánh tay và cơ ngực.



Vị trí ban đầu: Ngồi trên sàn. Duỗi thẳng chân và dựa vào cánh tay.



Cách thực hiện:



Nghiêng thân ở góc 45 độ so với sàn nhà. Đưa tay ra sau mông;Hỗ trợ trọng lượng cơ thể bằng tay và gót chân, nâng mông;Nâng thân, chân và mông cho đến khi chúng được xếp thẳng hàng như tư thế plank thông thường;Thắt chặt cơ bụng khi di chuyển cơ thể lên;Giữ vị trí này trong 15-60 giây;Từ từ hạ thấp cơ thể.

Kết quả: Bài tập này giúp hình thành cơ bụng và giảm mỡ ở tay.



Vị trí ban đầu: Nghiêng người về phía trước trong khi hơi cong chân. Tay hướng vào ngực.



Cách thực hiện:



Kết quả: Bài tập này sẽ cải thiện cơ đùi và tăng cường sức mạnh tổng thể.



Vị trí ban đầu: Hai chân rộng bằng hông. Nghiêng người về phía trước và cố gắng chạm sàn bằng lòng bàn tay. Bạn có thể uốn cong đầu gối.



Cách thực hiện:



Đi bằng hai tay về phía trước cho đến khi cơ thể bạn tạo thành một đường thẳng. Giữ vị trí này trong 15 giây;

Sau đó đi bộ bằng bàn tay cho gập người lại về hướng bàn chân.

Kết quả: Bài tập này rất tốt cho việc thắt chặt cơ thể và cải thiện sức mạnh cốt lõi của bạn.



Vị trí ban đầu: Hai chân rộng bằng vai. Đặt hai tay ra sau đầu.



Cách thực hiện:



Thực hiện một bài squat không hoàn chỉnh;

Hạ đầu gối trái và phải của bạn xuống sàn, lần lượt từng bên một;

Quay trở lại vị trí bắt đầu.



Kết quả: Bài tập này sẽ giúp bạn có mông đẹp hơn và đôi chân thon thả.



Vị trí ban đầu: Ngồi trên chiếu. Cong đầu gối, hơi ngả người ra sau. Cơ thể bạn nên tạo thành chữ cái V với hông.



Cách thực hiện:



Lưng hơi tròn, cơ bụng căng thẳng;

Duỗi hai tay về phía trước;

Nhấc chân khỏi sàn. Bắt đầu vặn thân và tay từ phải sang trái. Đầu gối để nguyên.



Kết quả: Bài tập này rất tốt cho việc đốt cháy chất béo và cải thiện sức mạnh cốt lõi của bạn.



Vị trí ban đầu: Nằm xuống sàn hoặc trên một tấm thảm. Hai tay duỗi sang hai bên, lòng bàn tay hướng xuống.



Cách thực hiện:



Nâng hai chân lên và thực hiện một chuyển động tròn sang phải đồng thời xoay mông sang trái;

Không cong chân trong khi tập.



Kết quả: Windshield wiper là một bài tập tuyệt vời để giảm mỡ bụng bên và tăng cường cơ bụng.



Vị trí ban đầu: Tiếp xúc thảm bằng 2 tay 2 chân ở tư thế bò và uốn cong khuỷu tay.



Cách thực hiện:



Duỗi thẳng chân phải ra sau. Căng mông và giữ nguyên tư thế này trong 5 giây;

Đưa chân phải xuống sàn và làm tương tự với chân trái.



Kết quả: Bài tập này sẽ giúp bạn có được cơ thể mong muốn và siết chặt phần sau của đùi.



Vị trí ban đầu: Dựa lưng vào tường với hai chân rộng bằng vai và giữ chân chắc chắn trên sàn nhà.



Cách thực hiện:



Từ từ trượt xuống tường, lưng vẫn thẳng cho đến khi chân được uốn cong ở một góc 90 độ. Xuống thêm đến hết mức có thể và tiếp tục dựa vào tường;



Giữ vị trí này trong 20-30 giây. Quay trở lại vị trí bắt đầu.

Kết quả: Bài tập ngồi trên tường là tuyệt vời để điêu khắc đùi, hông, bắp chân và cơ bụng dưới.

Tư thế ban đầu: Nằm ngửa và gập đầu gối. Hai tay cầm tạ trên sàn vuông góc với cơ thể.



Cách thực hiện:



Nâng mông lên cao nhất có thể. Đồng thời, giơ tay lên.

Giữ vị trí này trong 3 giây. Sau đó quay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại 20 lần.



Kết quả: Bài tập này sẽ giúp rèn luyện cơ mông, cơ bụng và giảm mỡ bắp tay.



Your browser does not support HTML5 video.