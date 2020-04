5 bài tập tại nhà giúp người hen suyễn tăng cường hơi thở, cải thiện bệnh tật

Gắng sức khi tập thể dục thể thao có thể làm cơn hen bộc phát. Do đó, chế độ tập luyện dưới đây giúp bệnh nhân hen suyễn phát triển cả thể chất và tâm sinh lý hiệu quả.

Nhiều người có cùng vấn đề thắc mắc đó là: Người mắ bệnh hen có thể tập luyện thể dục thể thao hay không? Và làm cách nào để phòng tránh được cơn hen khi gắng sức để bệnh nhân hen vẫn có thể tập luyện và chơi môn thể thao yêu thích?

Theo thống kê có khoảng 70 – 90% bệnh nhân hen có tình trạng hen gắng sức. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự khởi phát và mức độ nặng của hen gắng sức như điều kiện môi trường; bệnh hen được kiểm soát ở mức độ nào; đặc điểm của gắng sức…

Các nhà khoa học quốc tế đồng ý rằng, người bệnh hen suyễn có thể hít thở, hô hấp tốt hơn nhiều chỉ nhờ luyện tập phù hợp. Thông qua luyện tập, người bệnh có thể chủ động giúp đường thở thông thoáng và làm mạnh các cơ hô hấp. Dưới đây là 5 mẹo tập luyện cho đường hô hấp, giúp ích rất nhiều cho người bệnh hen suyễn

1. Xoa bóp ngực sườn làm rộng đường thở, giảm đờm

Người bệnh hen suyễn thực hiện xoa bóp ngực sườn 3-5 lần mỗi buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Đối với động tác xoa ngực, bạn dùng bàn tay phải xoa ngực từ bên phải sang bên trái. Và ngược lại, dùng bàn tay trái xoa từ bên trái sang bên phải ngực. Thực hiện thật nhanh động tác, khoảng 100-120 lần/phút.

Động tác xoa sườn, bạn dùng cả hai bàn tay cùng lúc xoa hai bên sườn từ trên xuống dưới khoảng 50 lần.

Xoa bóp sườn ngực làm rộng đường thở, giảm đờm

Việc xoa bóp ngực sườn sẽ làm phổi và đường hô hấp ấm lên, giãn nở khí, phế quản, thông thoáng đường thở và giảm đờm.

2. Tập thở bụng để làm mạnh cơ hoành, giúp hít thở sâu, hô hấp tốt

Cơ hoành là cơ ngăn cách khoang ngực với khoang bụng. Thở bụng làm mạnh cơ hoành được mệnh danh là “cách thở để sống thọ”.

Để thực hiện bài tập thở này, bạn ngồi ghế, thả lỏng hai tay, không nhúc nhích hai vai. Thổi ra nhè nhẹ qua miệng, thật chậm và thót bụng để thổi ra. Khi bụng thót hết thì ngừng thổi, cho bụng phình lại nhẹ nhàng để thở vào. Đợi bụng phình lên hết, ngừng một lát rồi tiếp tục thổi ra. Làm 4-5 phút như vậy rồi nghỉ.

3. Sasankasana

Sanaka theo tiếng Phạn có nghĩa là con thỏ. Động tác này giúp phổi của bạn được tập lyteejn đầy đủ để có đủ lượng khí cung cấp cho cơ thể. Sau khi thực hiện động tác Sanankasana, hơi thở của bạn sẽ được điều hòa tốt đồng thời giúp cơ thể người bệnh cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn bắt đầu với tư thế sấm sét, hai đầu gối đặt lên sàn. Tư thế này, toàn bộ trọng lượng đặt lên gót chân. Hướng lòng bàn chân quay ra ngoài, hít vào chậm rãi và nâng hai tay cao lên qua khỏi đầu, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay áp sát vào vai. Cố gắng ngả người về sau hết mức có thể; tiếp theo từ từ thở ra, nhẹ nhàng uốn người về phía trước, nâng cao thân và khung chậu. Giữ nguyên tư thế và không dịch chuyển tay ra ra.

Bài tập Sanankasana - hít thở sâu cực tốt cho người bị hen suyễn

Tiếp tục uốn người cho đến khi bàn tay và trán chạm lên sàn. Duỗi thẳng tay ra phía sau, có thể vịn vào gót chân để tăng độ giãn cơ; giữ nguyên tư thế và nín thở càng lâu càng tốt. Sau đó thở ra chậm rãi, quay về vị trí cũ. Thực hiện động tác 2-3 lần.

4. Tập dưỡng sinh giúp giảm khó thở, thở nông

Bài tập này vừa giúp tăng dung tích của phổi vừa làm tăng thể lực, khôi phục thể trạng từ ốm yếu sang khỏe mạnh cho người mắc bệnh hen suyễn.

Bạn đứng hai chân rộng bằng vai, đặt thẳng tay về phía trước, thả lỏng cơ thể đặc biệt là vùng bụng. Thực hiện các động tác đứng lên ngồi xuống không chạm đất trong vòng 3-4 giây. Thực hiện theo 3-5 nhịp tùy từng thể trạng sức khỏe, mỗi nhịp 10 lần. giữa các nhịp nghỉ 30 giây. Bài tập này nên được thực hiện đều đặn hàng ngày sẽ sớm cảm nhận được hiệu quả.

5. Omkara

Om là một câu thần chú đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể (phát ra tiếng “ òmmmmm”, không hé miệng và rung họng ngân dài ra). Việc cảm nhận được hơi thở bên trong cơ thể là phần chính của bài tập này. Khi tập luyện, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở chạy dọc toàn bộ cơ thể của mình, giúp bạn cải thiện hiệu quả khả năng tập trung hô hấp của bản thân.

Bài tập hít thở Omkara

Bạn ngồi ở tư thế thiền, có thể lựa chọn tư thế hoa sen. Giữ cho cơ thể thoải mái, thư giãn; hít vào, thở ra kết hợp với niệm thần chú Omkara. Âm thanh tạo ra không quá lớn.





Hít thở cũng phải đúng cách. Nguồn: TNTube

Như Quỳnh (t/h)