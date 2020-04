8 bài tập cho cơ mặt săn chắc, trẻ hóa làn da

Tập thể dục vùng trán và mắt

1. Kéo trán lên bằng ngón trỏ

Bài tập kéo trán lên bằng ngón trỏ

Đặt ngón tay trỏ của bạn ngay phía trên mỗi lông mày. Nhăm mắt lại đồng thời dùng ngón tay nâng cao lông mày lên trên. Lặp lại 10 lần giúp làm mịn các nếp nhăn trên chán hiệu quả.

2. Đẩy trán bằng lòng bàn tay

Đặt đáy lòng bàn tay của bạn ở hai bên trán, trên lông mày. Lòng bàn tay của bạn phải được giữ chắc vùng da ở chán. Nâng cơ lông mày lên giống như bạn ngạc nhiên, sau đó hạ thấp xuống giống như bạn đang tức giận. Nâng và hạ 10 lần, sau đó nâng và giữ trong 30 giây. Hạ xuống và giữ trong 30 giây, sau đó lặp lại lên xuống với 10 lần nữa. Tập bài tập này thường xuyên sẽ hạn chế hình thành nếp nhăn ở vùng trán.

3. Bài tập “thang máy”

Sử dụng hai ngón tay hình chữ V và đặt đầu ngón tay lên trên mỗi đầu của hàng lông mày. Nhẹ nhàng đẩy lông mày lên xuống. Lặp lại chuyển động lên xuống với lông mày của bạn 10 lần. Thực hiện 3 bộ (mỗi bộ 10 lần) liên tiếp.

4. Kéo dài mí mắt

Ngồi xuống và nhắm mắt lại, thư giãn mí mắt. Sử dụng ngón tay trỏ của bạn đặt ở giữa, phía dưới hàng lông mày để nâng lông mày. Trong khi nâng, giữ cho mắt nhắm để kéo dài mí mắt của bạn càng xa càng tốt. Giữ vị trí này trong 10 giây, sau đó thư giãn và lặp lại 10 lần. Bài tập này giúp xóa nếp nhăn và giữ cho mí mắt chắc khỏe.





5. Căng mặt trong khi giữ mắt

Tạo chữ C quanh mắt bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Hãy chắc chắn rằng ngón trỏ của bạn ở trên lông mày và ngón tay cái đặt trên má của bạn. Nhắm mắt lại và từ từ siết chặt mí mắt của bạn. Thư giãn mà không cần mở mắt. Lặp lại và thư giãn mí mắt của bạn 25 lần.

Bài tập căng da mặt

Bài tập giúp xây dựng các cơ xung quanh mí mắt giúp đôi mắt tỉnh táo hơn.

Bài tập với miệng

6. Tập thể dục bằng cách mỉm cười

Trong bài tập này, bạn sẽ từ từ di chuyển miệng vào vị trí của một nụ cười tươi nhất. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát khuôn mặt và khả năng mỉm cười tốt hơn.Từ từ bắt đầu mỉm cười bằng cách kéo dài khóe miệng, đôi môi vẫn mím lại. Sau đó, kéo miệng lên để lộ răng hàm trên. Nụ cười càng rộng càng tốt, để lộ răng của bạn. Một khi miệng đã đạt đến điểm nhất định, từ từ thư giãn miệng, đưa nụ cười trở lại điểm bắt đầu.

7. Bài tập môi

Mở miệng ra một chút, đảm bảo môi trên và dưới của bạn được thư giãn. Đưa môi dưới của bạn về phía trước cho đến khi nó tiếp xúc với môi trên. Đưa môi trên và dưới của bạn vào trong miệng. Tạo áp lực, sau đó thư giãn.

Đây là một bài tập đơn giản sẽ giúp tăng lưu lượng máu đến môi của bạn. Điều này sẽ giúp đôi môi khỏe mạnh và tự nhiên hơn.

8. Mím môi

Bài tập mím môi trẻ hóa làn da





Đặt lòng bàn tay của lên mặt, với cạnh dưới cùng đặt cạnh hàm. Sử dụng toàn bộ lòng bàn tay của bạn để gây áp lực lên khuôn mặt của bạn. Sử dụng cơ môi của bạn (không phải bàn tay) để đẩy đôi môi của bạn lại với nhau và giữ trong 20 giây. Sau đó, đẩy lòng bàn tay của bạn lên về phía mũi của bạn và giữ trong 10 giây.

Lặp lại bài tập 3 lần.

Your browser does not support HTML5 video.

10 nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm, chảy xệ và có nếp nhăn. Nguồn: Let's Make up





Như Quỳnh (t/h)