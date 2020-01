Đánh bay mỡ bụng sau Tết bằng những bài tập đơn giản tại nhà

Những bài tập này tập trung vào vùng eo và hông, không cần dụng cụ cầu kì, cũng chẳng cần tới phòng gym, tất cả những gì bạn cần để có vòng eo mong ước chỉ là 30 phút tập luyện mỗi ngày!



Bright Side đã và đang cố gắng tìm cho bạn những giải pháp hữu hiệu để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cho nên chúng tôi đã tạo ra một list những bài tập hiệu quả giúp bạn có một cơ bụng săn chắc và loại bỏ mỡ thừa. Cùng bắt đầu thôi!



Đây là bài tập rất hiệu quả tác động tới phần hông và eo.



Tư thế chuẩn bị: Nằm trên thảm yoga , co đầu gối và chân cách nhau rộng hơn vai một chút. Hai bàn tay quay vào nhau.

Các bước:



- Thở ra và nghiêng người sang trái để tay chạm gót chân trái.

- Từ từ trở về vị trí ban đầu và thở ra.

- Tương tự với bên phải.

- Lặp lại 30 lần.



Tư thế chuẩn bị: Nằm sang bên phải trên tấm thảm yoga. Chân duỗi thẳng, tay trái gối đầu.



Các bước:



- Giơ thẳng chân lên cao cùng với phần trên cơ thể để tạo thành chữ V.

- Dùng tay phải để đỡ.

- Từ từ trở về vị trí ban đầu.

- Lặp lại 8 lần.



Đây cũng là một trong những bài tập tác động tới vùng eo của bạn.



Tư thế chuẩn bị: Quỳ xuống bằng chân phải và điểm tựa là tay phải trên thảm yoga. Mở rộng chân trái và đặt tay trái đằng sau đầu.



Các bước:



- Co tay trái và đầu gối trái cố gắng chạm vào khuỷu tay trái.

- Giữ nguyên vị trí vài giây sau đó từ từ trở lại vị trí, nhưng không duỗi chân hoàn toàn xuống đất.

- Mỗi bên làm 30 lần.



Đây là bài tập chủ đạo tác động tới cơ bụng.



Các bước:



- Đặt cẳng tay lên thảm, căn chỉnh khuỷu tay dưới vai. Chiều dài giữa hai tay bằng chiều rộng của vai.

- Chỉnh tư thế vai và xương sống bằng cách nhìn vào một điểm dưới sàn nhà cách khoảng 30cm.

- Chú ý lưng và đầu thẳng.

- Giữ nguyên tư thế khoảng 20 giây.



Tư thế chuẩn bị: Nằm trên thảm yoga tạo thành chữ X.



Các bước:



- Nhấc phần vai của cơ thể, chân khỏi mặt đất, khuỷu tay chạm khuỷu chân.

- Giữ tư thế 1 giây sau đó từ từ trở về vị trí ban đầu.

- Lặp lại 20 lần.



Bài tập này tập trung vào phần hông, không chỉ giúp bạn có cơ bụng phẳng lì mà còn giảm mỡ đùi nữa.



Tư thế chuẩn bị: Đứng trên thảm, chân rộng bằng hông, đặt tay sau đầu.



Các bước:



- Chân trái co lên chạm khuỷu tay phải.

- Quay về vị trí ban đầu và lặp lại với bên còn lại.

- Thực hiện 30 lần.



Tư thế chuẩn bị: Nằm hướng về bên phải trên thảm. Hai chân khép lại.



Các bước:



- Bàn tay trái chạm sau đầu, gấp khuỷu tay lại (khuỷu tay hướng lên trần nhà).

- Tập trung lực vào hông, giơ hai chân lên. Cùng lúc đó nhấc phần trên cơ thể với khuỷu tay trái.

- Giữ nguyên vị trí 1 giây sau đó từ từ trở về vị trí ban đầu. Không được để chân và vai chạm đất.

- Lặp lại 15 lần hai bên.



Đây là bài tập tác động tới vùng bụng, vùng hông và lưng dưới của bạn.



Tư thế chuẩn bị: Nằm trên thảm yoga, dang rộng tay sang hai bên. Giơ chân 90 độ, gập đầu gối.



Các bước:



- Xoay chân sang bên trái nhưng không chạm đất.

- Giữ vị trí này 2 giây, sau đó trở về tư thế ban đầu.

- Làm tương tự với bên còn lại.

- Lặp lại 30 lần.



Đây là bài tập tuyệt vời để săn chắc các cơ và cải thiện cho xương sống của bạn.



Tư thế chuẩn bị: Tư thế bò trên thảm. Tay song song với vai và thẳng.



Các bước:



- Giơ chân phải lên (đầu gối gập lại, chân thẳng) sau đó thực hiện tư thế đá.

- Sử dụng cơ mông rồi đá chân sau hướng lên trần nhà. Chú ý xương chậu và hông giữ nguyên.

- Để tránh đau cổ, giữ đầu thẳng và cúi xuống.

- Mỗi chân làm 20 lần.



Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.