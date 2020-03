Bài tập 10 phút trước khi đi ngủ giúp chị em 'mình hạc xương mai', tha hồ diện áo 2 dây

Hầu hết phái đẹp đều không thích bị tích mỡ một chút nào. Không chỉ mang lại cảm giác nặng nề, lượng mỡ thừa trên cơ thể khiến chị em cảm thấy thiếu tự tin khi mặc đồ cũng như soi gương.



Tuy nhiên, chỉ với 10 phút mỗi ngày với các động tác cực kỳ đơn giản, bạn không chỉ đánh bay mỡ thừa vòng eo mà còn giúp tay và vai thon gọn, dễ dàng sở hữu "mình hạc xương mai" theo đúng nghĩa.



Thư giãn cổ và gáy để cải thiện vai tròn



Các cơ kéo dài từ cổ đến vai là hình thang trên. Nếu cơ quá căng và quá chật sẽ khiến vai bị tròn. Do đó, cần phải tìm đến bài tập giúp thư giãn vai và cổ, cải thiện cơ và giúp vai cũng như bắp tay mỏng hơn.



Đầu tiên, giơ cả hai tay lên cao.

Sau đó uốn cong bàn tay trái để sau lưng, ấn vào vị trí khuỷu tay của cánh tay trái.

Thư giãn vai và cổ ở hai bên, tiếp tục ấn trong 5 giây rồi thư giãn.

Lặp lại 5 lần rồi đổi tay, mỗi bên tay 3 lần như thế.



Cải thiện cơ bắp hình thang giữa



Cơ bắp hình thang giữa nằm ở ngã ba bên cột sống và cổ. Hành động này giúp cải thiện vấn đề mở rộng cơ bắp hình thang giữa, thường gọi là vấn đề lưng hổ giả.

Đầu tiên, phần thân trên cần phải thẳng.

Sau đó ngẩng đầu, kéo vai và cổ càng gần tai càng tốt.

Sau 5 giây, từ từ hạ vai xuống và lặp lại 10 lần mỗi ngày.



Thư giãn lưng và giảm mỡ bên eo



Nằm trên thảm yoga, hai tay duỗi thẳng về phía trước thẳng hướng 12 giờ.

Từ từ xoay hai tay sang hướng 10 giờ, kéo căng dây thắt lưng.

Chuyển hai cánh tay sang hướng 2 giờ, dây thắt lưng vẫn kéo căng.

Mỗi lần giữ nguyên tư thế trong 15 giây, mỗi bên lặp lại 3 lần.



Bài tập này không chỉ giảm mỡ ở 2 bên eo mà còn cải thiện vấn đề vẹo cột sống do ít vận động và đứng lâu.

