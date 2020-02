Tăng cường sức khỏe, giảm mỡ bụng nhờ áp dụng loạt bài tập trong 3 ngày liên tiếp

Không những thế, nghiên cứu gần đây còn cho thấy, những người có vòng 2 càng lớn thì nguy cơ tử vong sớm càng cao. Đó là lý do bạn nên bắt đầu các bài tập giảm mỡ bụng ngay hôm nay.



Ngày 1



Phần đầu tiên của kế hoạch này bao gồm 3 bài tập đơn giản. Bạn sẽ mất khoảng 5 phút để thực hiện chúng. Nếu có thời gian, bạn có thể lặp lại bài tập thêm một lần nữa.



1. Tư thế tòa nhà chọc trời - skyscraper (10 lần mỗi bên)



Bắt đầu ở tư thế plank cao, siết chặt cơ mông.



Xoay cơ thể sang trái cho đến khi bạn vào tư thế plank bên.



Giơ cánh tay trái lên trên, tạo thành chữ cái T bằng hai cánh tay.



Xoay cơ thể trở về vị trí plank ban đầu rồi chuyển bên.



2. Tư thế cần gạt nước - Windshield wiper (10 lần mỗi bên)



Nằm thẳng người trên thảm, hai tay dang sang hai bên với lòng bàn tay hướng xuống.



Giơ đầu gối lên cao, sau đó duỗi thẳng chân và giữ hai chân sát nhau trong suốt bài tập.



Thả chân sang bên trái, sau đó đi lên và thả chúng sang bên phải như kiểu cần gạt nước ô tô đang hoạt động. Lưu ý, lưng vẫn giữ thẳng.



3. Tư thế bò quân đội (36 bước)



Bắt đầu ở tư thế plank khuỷu tay, cơ hông siết chặt.



Bò một vài bước về phía trước bằng cách sử dụng cánh tay và chân.



Bò ngược lại.



Cố gắng giữ hông thấp và đảm bảo cơ thể song song với sàn.



Lặp lại các bước cho đến khi bạn đạt 36 bước.



Ngày 2



Ngày thứ hai bao gồm 4 bài tập khó hơn một chút. Hãy sẵn sàng hành động!



1. Bài tập nhảy - Breakdancer (15 lần mỗi bên)



Bắt đầu ở tư thế plank, tay chống thẳng.



Chuyển động chân trái, trượt qua và chạm vào phía bên phải của sàn nhà.



Chuyển động chân phải, trượt qua và chạm vào phía bên trái của sàn nhà.



Tăng tốc độ nếu có thể.



2. Tư thế bay trên không - Skydiver (giữ trong 30 giây)



Bắt đầu bài tập bằng cách nằm sấp, để hai tay ra sau đầu.



Nâng cánh tay và chân lên trên, siết chặt hông.



Giữ vị trí này trong 30 giây.



Quay trở lại vị trí bắt đầu.



3. Tư thế con bọ chết - Dead bug (10 lần lặp lại)



Bắt đầu bài tập ở tư thế nằm ngửa cong đầu gối, hông và bàn chân ở 90 độ, hai tay duỗi thẳng.



Mở rộng chân trái và vươn cánh tay phải về phía sàn nhà. Lưng duỗi thẳng



Siết chặt hông, bụng và lặp lại bài tập với phía đối diện.



4. Tư thế xâu kim - Thread the needle (10 lần mỗi bên)



Bắt đầu bài tập ở tư thế plank thẳng 2 tay.



Chuyển sang tư thế plank bên.



Xoay hông về phía sàn và vươn cánh tay tự do suốt quãng đường như thể bạn đang luồn kim.



Xoay trở lại tư thế plank bên và lặp lại bài tập.



Đổi bên.



Ngày 3



Vào ngày thứ ba, bạn cần thực hiện 4 bài tập. Nếu thực hiện đúng, bạn sẽ thấy khá khó nhằn, nhưng đừng bỏ cuộc.



1. Cua đá vào Superman - Crab kicks into Superman (6 lần mỗi bên)



Vào tư thế một con cua, nhấc chân trái và cố gắng chạm ngón chân trái vào cánh tay phải.



Lật thành tư thế plank thẳng tay.



Nâng cánh tay và chân lên vị trí Siêu nhân.



Lật qua và lặp lại chuyển động tương tự với phía đối diện.



2. Nâng cao chân (10 lần mỗi bên)



Bắt đầu ở tư thế plank khuỷu tay bên.



Nâng chân trên của bạn về phía trần nhà.



Quay trở lại sàn nhà.



Hãy chắc chắn rằng ngón chân của bạn được chỉ về phía trước.



3. Tư thế chữ V bên (10 lần mỗi bên)



Nằm nghiêng.



Nâng cả hai chân lên, vươn khuỷu tay trái về phía chân.



Quay trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại bài tập.



Đổi bên.



4. Bài tập lên xuống (10 lần mỗi bên)



Bắt đầu bài tập trong tư thế đứng.



Ngồi xổm sang một bên như thể bạn đang cố chui vào một hàng rào tưởng tượng.



Bước về một hướng như đang cố vượt qua hàng rào trước bằng một chân và sau đó là chân kia.



Lặp lại các chuyển động tương tự theo hướng ngược lại.

Your browser does not support HTML5 video.