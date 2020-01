Bài tập giảm mỡ vai, cải thiện tư thế [1]: Bài tập kéo dài và căng cơ vai tại nhà

Nhưng may thay, đã có một số bài tập hiệu quả cải thiện tình trạng này. Chúng có thể giúp bạn giảm đau lưng , ngăn đau đầu, nạp thêm năng lượng và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Bright Side luôn mong muốn bạn đọc có được thân hình đẹp và khỏe mạnh, nên đã tìm ra những bài tập đơn giản có thể thực hiện được tại nhà. Bật mí là sẽ có một vài tip nhỏ về massage ở cuối bài viết đấy.



Nên bắt đầu từ vai trước để thư giãn phần vai của bạn.



Các bước:



- Chậm rãi đưa tai phải gần tới vai phải. Khi thực hiện, vai trái có thể nhấc lên cũng không sao. Sau đó đầu quay trở về vị trí cũ và thả lỏng vai trái.

- Đặt tay phải lên trên đầu và chạm vào xương gò má trái. Không cần nghiêng hẳn đầu mà chỉ đặt tay lên, nó sẽ kéo giãn nhẹ nhàng ở vùng cổ của bạn.

- Thở ra nhẹ nhàng và ngồi ở tư thế đó trong 30 giây.

- Từ từ thả tay, trở về vị trí ban đầu rồi lặp lại tương tự với bên kia.



Tư thế chuẩn bị: Nằm úp mặt xuống, bụng làm điểm tựa.



Các bước:



- Mở rộng cánh tay và chân, giữ cổ thả lỏng.

- Giữ thân mình đứng yên, nâng cánh tay và chân lên phía trần nhà tạo thành chữ “U”.

- Giữ vị trí trong vòng 5 giây, hạ cánh tay và chân xuống, quay trở lại vị trí ban đầu.

- Lặp lại 10 lần.



Tư thế này tác động lên cơ hông, tốt cho vóc dáng của bạn.



Tư thế chuẩn bị: Nằm lên thảm, co đầu gối, hai chân cách nhau bằng chiều dài hông. Đặt tay lên hai bên.



Các bước:



- Nâng mông lên tạo thành một đường thẳng với cơ thể. Vai vẫn giữ ở trên sàn.

- Giữ tư thế này trong 10 giây và từ từ trở về vị trí ban đầu.

- Lặp lại 15-20 lần. Nghỉ ngơi trong vòng 30 giây sau mỗi 5 lần.



Đây là bài tập hiệu quả để giãn lưng và vai, giảm đau và căng thẳng giữa các cơ.



Tư thế chuẩn bị: Đứng trên thảm tập yoga, chân rộng hơn vai, đặt tay thẳng đằng sau, đan hai tay lại.



Các bước:



- Hai bả vai giãn ngược ra sau và bắt đầu đưa tay lên. Cảm nhận sự giãn cơ ở cột sống và bả vai.

- Có thể tăng thêm độ khó bằng việc căng cơ và đưa hai tay đan vào nhau rồi kéo ngược ra sau. Giữ vị trí này trong 10-15 giây.

- Dần dần trở về vị trí ban đầu.

- Lặp lại 20 lần.



Con lăn bọt sẽ giúp bạn giảm đau ở vùng lưng của bạn, sửa phần vai tròn và cải thiện tư thế tổng thể của bạn.



Tư thế chuẩn bị: Nằm trên thảm, hông cách mặt đất và chân đặt trên sàn. Đặt con lăn bọt dưới lưng giữa, chỗ xương bả vai của bạn.



Các bước:



- Hai tay kê lên đầu, hông thành tư thế cây cầu, giữ cân bằng, dùng chân để hỗ trợ.

- Hít vào, đẩy cơ thể từ gót chân của bạn và trượt trên con lăn. Dừng khi con lăn đến bả vai của bạn.

- Thở ra và trượt xuống đến xương sườn của bạn.

- Lặp lại từ 30-45 giây.



Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.