Bài tập giảm mỡ vai, cải thiện tư thế [2]: Các động tác đơn giản cho dân văn phòng

Tư thế này rất hoàn hảo cho lưng, cột sống và cơ bắp cốt lõi.



Tư thế chuẩn bị: Tư thế bò trên thảm, đặt tay ngay dưới vai, cột sống thẳng.



Các bước:



- Tư thế mèo: Thở ra bằng cơ bụng của bạn. Cong cột sống lên trần nhà, đầu cúi xuống ngực. Giữ này trong 10 giây.

- Tư thế bò: Cong người ngược lại so với tư thế trên, bụng chúi xuống sàn, giữ này trong 10 giây và quay trở lại vị trí ban đầu.

- Lặp lại 15 lần.



Giúp loại bỏ áp lực từ xương chậu và lưng dưới.



Các bước:



- Đưa đầu gối phải về phía trước.

- Đầu gối trái gập hơn 90 độ về phía sau, cột sống thẳng.

- Giữ tư thế này trong 10 giây để cảm nhận sự căng trong cơ bắp sau đó từ từ trở về vị trí ban đầu.

- Lặp lại 10 lần cho cả hai bên.



Tư thế chuẩn bị: Đứng trên thảm bằng tư thế bò, tay của bạn dưới vai và đầu gối dưới hông, cột sống thẳng.



Các bước:



- Giơ tay phải và chân trái lên cùng một lúc, song song với sàn nhà.

- Nghển cổ, cằm hướng xuống ngực. Nhìn xuống sàn nhà và vẫn như thế này trong 10 giây.

- Trở về tư thế ban đầu sau đó lặp lại động tác với bên còn lại.

- Lặp lại 10-15 lần.



Tư thế chuẩn bị: Gập khuỷu tay lên thảm. Cánh tay song song với cơ thể, khoảng cách hai tay bằng chiều dài vai.



Các bước:



- Có thể siết tay với nhau cho thoải mái hơn. Sửa cổ và cột sống bằng cách nhìn vào khoảng không cách trước mặt tâm 30cm.

- Chú ý, đầu thẳng với lưng.

- Giữ tư thế này trong 20 giây.



Tư thế này giúp giảm đau ở phần lưng dưới và cơ vai của bạn.



Tư thế chuẩn bị: Nằm nghiêng trên thảm, chân gập 90 độ. Dang rộng hai tay sang hai bên.



Các bước:



- Giơ tay trái lên rồi đặt sang bên trái, mở rộng cơ thể. Lúc này, bả vai chạm sàn nhà và chân vẫn giữ nguyên.

- Giữ nguyên tư thế trong vài giây rồi trở về vị trí ban đầu.

- Làm 30 lần lặp lại ở mỗi bên.



Một quả bóng quần vợt cũng có thể giúp bạn loại bỏ cơn đau và thư giãn đôi vai của bạn. Những gì bạn cần chỉ là một quả bóng và một bức tường.



Tư thế chuẩn bị: Đứng úp mặt vào bức tường, đặt một quả bóng tennis trên tường và dựa vào nó. Ngực đẩy bóng bên vai của bạn.



Các bước:



- Bắt đầu chuyển động tròn xung quanh cơ.

- Giữ bóng cho đến khi cảm thấy thoải mái và các cơn đau được loại bỏ.

- Lặp lại bên kia.



Massage của Thái là một hình thức cổ xưa của massage sử dụng lực nhẹ nhàng trên cơ thể để giảm đau cơ và khớp, cân bằng cơ thể của bạn. Massage này giúp cơ bắp linh hoạt hơn, giảm thiểu việc cứng khớp. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể thử (bài tập này) để massage, tập trung vào các cơ bắp và cột sống của bạn.



Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.