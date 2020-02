Gái xinh chia sẻ bài tập 1 phút trước khi đi ngủ giúp chân thon dài, săn chắc như người mẫu

Nhiều chị em đều phải công nhận, đùi chính là một trong những vị trí khó giảm mỡ nhất. Mỗi khi mặc quần bó hay bó sát, những chiếc đùi mỡ to lại lộ ra, rất nhiều người tự ti. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi nếu bạn áp dụng bài tập chưa đến 1 phút trước khi đi ngủ của các cô gái Nhật Bản.



Các bước thực hiện:



Bước 1: Nâng hông và siết chặt bụng



Nằm xuống thảm, cong 2 chân ở đầu gối, phần thân trên để sát mặt đất, bụng hóp lại.

Nâng hông cùng phần thân dưới lên trên, rồi từ từ hạ thấp xuống.

Đảm bảo hông và chân được kéo căng. Lặp lại khoảng 50 giây và nghỉ ngơi trong 10 giây.



Bước 2: Đạp xe trên không



Giữ 2 chân, nâng người lên giữa không trung, 2 bàn tay để sát đất, cho ra sau lưng và nắm vào nhau.

Cố định tư thế, nhấc chân trái lên cao tạo thành góc 90 độ.

Quay về tư thế cũ, giơ chân phải lên.

Lặp lại bài tập trong 50 giây và nghỉ trong 10 giây.



Bước 3: Bắt chéo chân sang một bên



Nằm nghiêng bên phải, đỡ đầu bằng 1 bên tay.

Chân trái duỗi về phía trước, cong đầu gối 1 góc 90 độ, chân phải duỗi thẳng.

Nâng chân phải lên trên cao hết mức có thể, trở về tư thế ban đầu.

Cố gắng nâng chân liên tục trong 50 giây, nghỉ trong 10 giây.



Bước 4: Nâng cao chân sang một bên



Sau khi hoàn thành bước 3, uốn cong chân phải để ổn định tư thế.

Nâng chân trái lên từ từ, rồi nhẹ nhàng chạm đất.

Nâng chân trong 50 giây và nghỉ ngơi trong 10 giây.



Bước 5: Tiếp tục bắt chéo chân sang 1 bên



Làm tương tự bước 3, nhưng theo hướng khác.

Chân phải mở rộng về phía trước ở góc 90 độ. Chân trái giữ thẳng, sau đó nâng lên hết mức có thể.

Tập trong 50 giây liên tiếp, nghỉ trong 10 giây.



Bước 6: Nâng cao chân sang một bên



Đây là hành động ngược lại của bước 4.

Chân trái được uốn cong để cố định tư thế, sau đó chân phải nâng lên rồi hạ xuống chạm nhẹ vào mặt đất.

Lặp lại động tác nâng chân này trong 50 giây, sau đó nghỉ 10 giây.



Bước 7: Nâng hông



Mặc dù trông rất giống bước 1, nhưng chuyển động của bàn chân vẫn khác nếu nhìn kỹ hơn.

Lần này, bạn cần chạm đất bằng ngón chân, đẩy hông lên cao và siết cơ bụng.

Sau 50 giây, nằm thẳng nghỉ ngơi trong 10 giây.



Bước 8: Đá so le



Nằm thẳng trên sàn, đá chân phải về phía trước cơ thể, chân trái nâng hơi cao trên sàn.

Đổi bên chân.

Thực hiện liên tục trong 50 giây, nghỉ trong 10 giây.

Thùy Nguyễn (Theo Girlstyle)