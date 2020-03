Mách bạn các bài tập giúp giảm đau chân chỉ trong nháy mắt

Bài tập 1



Đứng thẳng và đặt hai chân sát vào nhau.

Đứng trên đầu ngón chân cao nhất có thể và giữ trong 30 giây.

Sau đó hạ bàn chân của bạn trên sàn nhà.

Lặp lại 5-10 lần.



Bài tập 2



Đưa chân phải về phía trước như thể bạn đang bước một bước.

Cuộn chân trái lên ngón chân và đứng như thế này trong 30 giây.

Lặp lại 5 lần cho mỗi chân.



Bài tập 3



Hãy đến gần bức tường và đặt tay lên.

Đặt chân phải ra sau, tiếp xúc bằng ngón chân.

Đặt bàn chân khác của bạn trên sàn trong 30 giây.

Lặp lại 3 lần cho mỗi chân.



Bài tập 4



Bạn có thể thực hiện bài tập này cả ngồi và đứng.



Đặt một quả bóng tennis dưới chân.

Lăn bóng từ gót chân đến ngón chân.

Lặp lại 50 lần cho mỗi chân.



Bài tập 5



Đặt một quả bóng massage trên một khối yoga.

Đặt chân trên quả bóng, để ngay dưới mắt cá chân.

Lăn bóng theo mọi hướng trong 10 giây và sau đó đẩy nó vào khối trong 3 giây.

Lặp lại với chân kia.

Làm 2 lần cho mỗi chân.



Bạn có thể thực hiện bài tập này với cả hai chân cùng một lúc.



Bài tập 6



Ngồi trên sàn, duỗi thẳng lưng và đưa hai chân về phía trước.

Đặt một chiếc thắt lưng hoặc một mảnh vải quanh một chân.

Đưa chân lên, giữ đai bằng 2 tay trong 30 giây.

Lặp lại 5 lần trên mỗi chân.



Bạn có thể thực hiện bài tập này với cả hai chân cùng một lúc.



Bài tập 7



Đặt các ngón chân của một chân lên trên một khối yoga hoặc một cái gì đó tương tự, để gót chân trên sàn.

Nghiêng người về phía trước và dồn tất cả trọng lượng lên ngón chân trong 30 giây và sau đó lặp lại ở phía bên kia.

Lặp lại 5 lần cho mỗi chân.



Bài tập 8



Bài tập này giúp chân nghỉ ngơi và thoát khỏi tình trạng sưng tấy.



Nằm trên sàn cạnh bức tường (đặt một chiếc khăn cuộn dưới lưng).

Đặt bàn tay của bạn dọc theo cơ thể.

Đặt chân lên tường để chúng tạo một góc vuông với cơ thể.

Giữ nguyên vị trí này trong 15-20 phút.

Lặp lại 2-3 lần một ngày.

