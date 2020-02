Bài tập 10 phút thần kỳ giúp nàng `nấm lùn` sở hữu đôi chân thon dài như người mẫu

Thực tế chứng minh, đôi chân dài thon thả giúp chị em tự tin hơn rất nhiều. Điều này giúp phái nữ thoải mái diện những bộ cách yêu thích, trưng những bộ váy ngắn và những chiếc quần short thoải mái. Tuy nhiên, những cô nàng "chân ngắn" chỉ biết khóc than vì chân chỉ có một mẩu, nhiều khi muốn mặc đẹp cũng không biết nên mặc như thế nào.

Đôi chân dài thẳng tắp là ước mơ của tất cả chị em.



Nhiều người khẳng định, chân dài hay ngắn cũng như chiều cao mỗi người phụ thuộc vào gen và môi trường sống, cùng chế độ ăn uống và tập luyện. Tất nhiên, có những bài tập kéo dài cơ bắp chân, cải thiện chiều dài của đôi chân mà các chị em chưa hề hay biết.



Cách thực hiện:



Tư thế bắt đầu: Đầu gối tiếp xúc mặt đất, mở cùng chiều rộng với vai và lòng bàn tay trên sàn, để rộng hơn vai một chút.



Động tác 1: Di chuyển một chân về phía trước càng xa càng tốt, sau đó kéo về phía sau, duỗi thẳng đầu gối, cảm nhận sự kéo dài của bàn chân về phía trước và kéo qua lại 10 lần, mỗi lần giữ trong 2-3 giây.

Động tác 2: Duy trì vị trí của hành động một, duỗi thẳng đầu gối, dùng tay kia kéo ngón chân lên. Lặp lại 10 lần và giữ trong 2-3 giây mỗi lần.

Động tác 3: Duy trì cùng một tư thế cũ, duỗi thẳng đầu gối dùng tay kéo bàn chân vào. Hãy nhớ làm điều này với các ngón chân mở, lặp lại 10 lần và giữ trong 2-3 giây mỗi lần.



Động tác 4: Duy trì cùng một tư thế, duỗi thẳng đầu gối trước mặt, dùng tay ấn mạnh các ngón chân vào trong, lặp lại 10 lần, giữ nguyên 2-3 giây mỗi lần.



Động tác 5: Duy trì cùng một tư thế, duỗi thẳng đầu gối, ấn lòng bàn chân ra ngoài và dùng tay kia móc ngón chân về phía cơ thể. Lặp lại 10 lần, giữ nguyên 2-3 giây mỗi lần.



Sau đó thay đổi bàn chân và lặp lại các bước trên. Thực hiện mỗi ngày 10 phút lần lượt 5 động tác này để có hiệu quả tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.