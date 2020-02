Mỗi ngày thực hiện 3 lần bài tập này khiến các cơn đau chân hoàn toàn biến mất

Dưới đây là 7 bài tập được các chuyên gia lựa chọn, tốt hơn nên thực hiện 3 lần một ngày.



Dùng khăn



Ngồi trên ghế và đặt một chiếc khăn dưới chân.



Nắm lấy khăn bằng ngón chân. Gót chân nhấn xuống sàn.



Cuộn tròn và thả ngón chân ra và từ từ kéo chiếc khăn về phía mình.



Thay đổi chân và làm lại bài tập tương tự .



Làm 2-3 hiệp, mỗi hiệp lặp lại 10-15 lần.



Nâng cao và cọ sát



Đặt khăn lên một cái ghế thấp. Để một cái ghế trước mặt để hỗ trợ bài tập.



Bắt đầu chà khăn bằng ngón chân, sau đó thả gót chân xuống đất.



Đặt bàn chân kia lên ghế thấp, chỉ sử dụng bàn chân này để nâng toàn bộ cơ thể lên.



Làm 2 hiệp, mỗi hiệp lặp lại 10 lần cho 1 bên chân.



Lăn bóng



Ngồi trên ghế, cột sống thẳng. Đặt một quả bóng tennis dưới bàn chân.



Bắt đầu lăn bóng qua lại trong khi lưng vẫn ngồi thẳng.



Làm bài tập này trong 2 phút 3 phút.



Lặp lại nó với bàn chân đối diện.



Bài tập tăng cường cơ vòm dưới bàn chân



Ngồi xuống ghế. Bắt chéo chân qua đùi đối diện.



Quấn một dây thun quanh chân.



Nâng chân lên bằng tay.



Sau đó từ từ hạ chân xuống trở lại vị trí bắt đầu.



Làm 2 hiệp, mỗi hiệp 10 lần lặp lại với mỗi chân.



Nâng cao ngón chân



Bạn thậm chí có thể thực hiện bài tập này trong văn phòng khi đang làm việc trên máy tính.



Ngồi xuống. Đặt chân lên sàn.



Nhấc ngón chân lên, bàn chân của bạn sẽ tạo thành hình vòng cung.



Từ từ đặt ngón chân xuống trong khi duy trì độ hõm của bàn chân, để bạn cảm thấy cơ bắp của mình căng thẳng.



Giữ vị trí này trong 5 giây, sau đó thư giãn đôi chân.



Thực hiện 5 lần lặp lại trên mỗi chân.



Làm căng bắp chân



Đứng trước một bức tường và đặt cả hai tay lên tường.



Duỗi chân ra phía sau với đầu gối thẳng và ngón chân hướng về phía trước.



Đặt gót chân xuống đất, bắt đầu nghiêng về phía trước cho đến khi bạn cảm thấy căng bắp chân chân sau.



Giữ vị trí này trong 30 đến 60 giây.



Lặp lại bài tập 4 lần trên mỗi chân.



Tập yoga ngón chân



Ngồi xuống. Tập trung vào ngón chân.



Nhấc ngón chân cái lên, đồng thời ấn 4 ngón chân còn lại xuống. Giữ vị trí này trong 5 giây.



Bây giờ nhấn ngón chân cái xuống và nâng 4 ngón chân còn lại lên. Giữ trong 5 giây.



Lặp lại 10 lần trên mỗi chân.



Bonus: Cách kiểm tra bạn có sở hữu bàn chân bẹt hay không



Làm ướt chân, sau đó đứng trên một bề mặt phẳng, dấu chân của bạn sẽ xuất hiện. Có thể để miếng giấy bên dưới để thấy rõ hơn.



Bước đi và kiểm tra các dấu chân. Nếu dấu chân của bạn hoàn thành không có chỗ nào khô, nhiều khả năng bạn sở hữu bàn chân bẹt.



Nếu gặp vấn đề này, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi cố gắng tự khắc phục.

