Tha hồ diện xinh đón Tết nhờ những bài tập săn ngực, thon bắp tay chỉ sau 1 tuần

Đặc biệt, những bài tập này đều khá nhẹ nhàng, đơn giản và không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Thậm chí, bạn có thể áp dụng ngay sau khi đọc bài viết này.



Đây là một bài tập khởi động, giúp điều chỉnh tư thế và tăng cường sức mạnh cho lưng.



Đứng thẳng, hơi ngửa đầu về phía sau.

Luân phiên duỗi hai cánh tay lên cao, tạo một nắm tay như kiểu đang chụp bắt bóng.



Bài tập giúp tăng cường sức mạnh của lưng và cổ cũng như thư giãn cơ ngực.



Duỗi hai chân rộng bằng vai, uốn cong thân về phía trước. Kiểm soát vị trí của lưng - sao cho song song với sàn.

Thả lỏng cánh tay và để xuống, sau đó bắt đầu vung chúng sang trái và sang phải, đồng thời đi về phía sau. Đầu của bạn nên bắt chước chuyển động của cánh tay.



Bài tập giúp tăng cường và củng cố phần thân trên.



Nằm sấp xuống.

Đưa tay ra sau đầu.

Nâng thân trên và đầu từ từ khỏi sàn nhà.

Cố gắng giữ khuỷu tay sang hai bên khi nâng đầu. Chân nên được giữ gần nhau.



Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất của bộ bài tập và giúp tăng cường cơ ngực.



Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông.

Lấy một quả bóng tennis và đặt nó giữa lòng bàn tay ở ngang ngực.

Đẩy hai cánh tay về phía nhau, siết chặt quả bóng tennis và sau đó thư giãn, giữ khuỷu tay thẳng ra hai bên.



Bài tập này làm săn chắc ngực và tăng cường cơ bắp.



Đứng thẳng và vươn tay, giữ lòng bàn tay hướng lên.

Đặt một cuốn sách dày trên mỗi lòng bàn tay (hoặc bạn có thể sử dụng quả tạ).

Mở rộng cánh tay sang hai bên, sau đó đưa chúng lại với nhau trước mặt.



Bài tập giúp kéo căng cơ ngực và điều chỉnh tư thế.



Đứng thẳng, thư giãn vai.

Duỗi hai tay sang một bên, giữ lòng bàn tay xuống.

Đưa tay ra phía trước, chồng chéo lên nhau. Thay đổi vị trí 2 tay



Bài tập này chú trọng vào việc tăng cường cơ ngực.



Giữ thẳng người, đặt hai chân rộng ngang hông.

Duỗi hai tay song song với sàn nhà, giữ lòng bàn tay hướng lên.

Di chuyển bàn tay về phía sau càng nhiều càng tốt và sau đó trở lại vị trí ban đầu.



Giống như bài tập trước, bài tập gối rèn luyện cơ ngực của bạn.



Đứng thẳng, giữ hai chân sát nhau.

Lấy một cái gối; đẩy hai cánh tay về phía nhau, siết chặt gối và sau đó thư giãn.



Bài tập này cũng chú trọng vào việc săn chắc ngực và tăng cường cơ ngực.



Đứng thẳng và giữ hai cánh tay bắt chéo trước ngực, lòng bàn tay đặt trên khuỷu tay.

Cố gắng nâng cánh tay ở vị trí này, tạo căng thẳng bằng cách ấn khuỷu tay bằng lòng bàn tay.



Bài tập này tăng cường cơ ngực và cơ lưng.



Để tay dưới cằm, giữ khuỷu tay ngang tầm vai.

Đặt lòng bàn tay này lên trên bàn tay kia.

Ấn cằm sát xuống, áp dụng lực ở cánh tay mạnh nhất có thể.



Lưu ý: Để có hiệu quả tốt nhất, trong 10 ngày đầu nên lặp lại mỗi bài tập 20 lần/ngày. Sau đó, bạn có thể giảm số lần lặp lại xuống còn 10 lần mỗi ngày. Sau khi đạt được kết quả mong muốn, bạn có thể thực hiện 10 lần lặp lại các bài tập, 3 ngày một tuần.



