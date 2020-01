Bài tập tại nhà giúp loại bỏ cằm nọng, má phính, cho khuôn mặt V-line tự nhiên

Mặc dù di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành khuôn mặt, bạn vẫn sở hữu những đường nét sắc sảo nếu duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày.



Dưới đây là thói quen 8 bước giúp bạn biến đôi má mũm mĩm thành một khuôn mặt rõ nét hơn.



Bài tập Duck Face (mô tả mặt con vịt)



Lặp lại 15 lần.



Half Cringe (méo nửa miệng)



Hãy tưởng tượng như trước mặt bạn đang có một thứ gì đó thực sự đáng sợ. Méo một nửa miệng, kéo căng cơ ở cổ. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy cổ nổi lên những đường nét qua gương.



Lặp lại 15 lần.



Fish Face (làm mặt cá)



Cách làm mặt cá vô cùng đơn giản. Hóp má vào và cuốn lấy cả 2 môi như hình. Sau đó, nghiêng đầu 2 bên, nhìn lên trần nhà để kéo dài cằm và cổ.



Thời lượng: Giữ trong 10 giây, lặp lại 15 lần.



Điêu khắc xương gò má



Xương gò má cao sẽ mang lại nhiều nét hơn cho khuôn mặt mũm mĩm. Mở miệng thành một nụ cười hình bầu dục với môi trên răng, đưa ngón tay lên xương gò má và đẩy để nâng khuôn mặt lên.



Thời lượng: Giữ trong 30 giây.



Nhắm mắt



Dù có tin hay không, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể giúp bạn đốt cháy mỡ thừa ở má. Vì vậy, hãy nhắm mắt càng chặt càng tốt, nếu làm đúng bạn sẽ cảm thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt.



Thời lượng: Giữ trong 3 giây, lặp lại 15 lần.



Đẩy cằm lên



Mím môi, đẩy lôi dưới áp sát môi lên, nâng cằm lên mức cao nhất có thể.



Lặp lại 15 lần.



Hôn một bên



Hãy tưởng tượng bạn đang chào đón những người bạn Pháp. Chúm môi thành hình nụ hôn và di chuyển đôi môi từ trái sang phải, càng xa càng tốt.



Lặp lại 15 lần.



Jaw Dropper (kéo căng hàm)



Không chỉ làm căng và thư giãn cằm, bài tập này còn giúp đốt cháy mỡ má hiệu quả. Áp lưỡi vào mặt sau của răng cửa dưới, há miệng rộng theo chiều dọc hết mức có thể.



Lặp lại 15 lần.



Trị mụn ẩn bằng nước gạo. Nguồn: Góc của rư.