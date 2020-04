Khởi động ngày mới với 6 động tác giúp cơ thể khỏe mạnh, trí óc minh mẫn

Việc tập thể dục trước khi bắt đầu những công việc thường nhật cho phép bạn khởi đầu công việc bằng một trí tuệ minh mẫn và tinh thần sảng khoái. Bạn không cần phải ép bản thân vào một chế độ tập luyện quá nghiêm ngặt. Một số bài tập dưới đây vô cùng đơn giản và nhanh chóng, bạn có thể thực hiện ngay tại giường mỗi khi thức dậy.

1.Butterfly pose (Tư thế con bướm)

Tư thế Butterfly pose trông giống như một con bướm chuẩn bị vỗ cánh và tạo nên một góc cố định cho cả cơ thể. Đây là tư thế dễ, bạn không cần thực hiện quá nhiều bước. Chủ yếu thực hiện tư thế trên đùi, hông và bẹn bên trong. Butterfly pose là một tư thế tuyệt vời giúp thư giãn và cân bằng lại cơ thể.

Tư thế con bướm có thể cải thiện cơn đau "ngày dâu" cho chị em

Bạn bắt đầu với tư thế nằm ngửa, hai cân thẳng song song, một tay đặt lên bụng và một tay đặt lên ngực. Tiếp đến, uốn cong cả hai đầu gối nhưng thả lỏng đầu gối sang hai bên, mở bông. Hai lòng bàn chân chạm vào nhau và ép sao cho hai gót chân càng gần xương chậu càng tốt. Hít vào, nín thở trong giây lát rồi thở ra từ từ, lặp lại 10 lần.

Tư thế này có có lợi cho thận, bàng quang, tuyến tiền liệt và buồng trứng

2. Plank cẳng tay

Plank là một động tác mà hầu hết mọi người đều biến đến với tác dụng giúp cơ bụng khỏe, thon gọn, giảm mỡ bụng. Bạn cũng có thể áp dụng động bài tập này để bắt đầu một ngày mới ngay trên giường.

Bắt đầu với tư thế chống đẩy, chống hai tay xuống xuống giường, cánh tay vuông góc với cẳng tay và có thể để hai bàn tay đan vào nhau. Siết chặt cơ bụng lại, sau đó kiễng hai mũi chân lên chạm giường. Đảm bảo hông, lưng và vai tạo thành một đường thẳng. giữ tư thế này trong 20 giây và thở đều đặn, sau đó nghỉ khoảng 30 giây và tiếp tục lặp lại động tác. Lặp lại động tác này 3 lần.

3. Tư thế Happy baby (đứa trẻ hạnh phúc)

Tư thế Happy baby giúp bạn thư giãn đôi chân và tăng cường sức mạnh ở phần lưng, cột sống. Tư thế này đòi hỏi sự dẻo dai của cơ hông, khớp háng và đùi trong giúp cơ thể vận động linh hoạt hơn. Đặc biệt, nó giúp cải thiện lưu thông máu, làm giảm căng thẳng, lo âu.

Tư thế Happy baby giúp thư giãn cơ thể hiệu quả

Bạn bắt đầu với tư thế nằm ngừa. Chân, tay duỗi thẳng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở ra nhịp nhàng, sau đó từ từ gập hai đầu gối đưa về phía ngực. Dùng hai bàn tay bám vào mép ngoài hai bàn chân, đồng thời kéo gót chân hướng lên phía trần nhà. Mở đầu gối rộng hơn, giữ mắt cá chân thẳng hàng với đầu gối, cẳng chân vuông góc với sàn. Giữ tư thế từ 45 giây đến 1 phút. Cuối cùng, từ từ hạ chân xuống, thả tay duỗi xuống và thả lỏng cơ thể.

4. Tư thế cây cầu (Bridge Pose)

Tư thế cây cầu là tư thế yoga giúp vận động toàn bộ cơ thể, đốt cháy mỡ thừa ở nhiều vùng đặc biệt là vùng lưng, bụng, đùi và bắp chân sau.

Bạn bắt đầu với tư thế nằm ngửa, gập đầu gối. Khoảng cách hai chân rộng bằng hông. Từ từ nâng cao phần lưng cho đến khi cơ thể tạo thành một đường thẳng. Giữ nguyên trong 30 giây, giữ cho phần hông luôn được nâng cao và sau đó từ từ hạ xuống. Lặp lại động tác này 3 lần.

5. Nâng chân

Động tác nâng chân sẽ tác động nhiều hơn vào cơ bụng, cơ hông và cải thiện lưu thông máu trong cơ thể hiệu quả.





Bạn bắt đầu động tác với tư thế nằm ngửa. Bàn tay úp xuống giường, hai cánh tay áp sát vào cạnh sườn. Nâng chân phải lên cho đến khi chân và hông tạo thành một góc 90 độ. Sau đó từ từ hạ chân xuống và lặp lại với chân còn lại.

6. Tư thế vòng cung

Tư thế vòng cung giúp kéo giãn cột sống cổ và lưng giúp giảm đau nhanh chóng.

Tư thế vòng cung giúp cải thiện tình trạng đau mỏi lưng vai

Bạn bắt đầu với tư thế nằm sấp người trên giường, gập đầu gối lại và đưa hai tay ra sau nắm lấy cổ chân. Nâng ngực và chân lên cao sao cho cơ thể uốn cong thành vòng cung, hít thở sâu và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Thả lỏng người và lặp lại động tác 5-10 lần.

Thở bằng mũi để kết thúc tập luyện. Bạn nằm ngửa, thư giãn cơ thể, bắt đầu thở bằng mũi đồng thời tự xoa bóp toàn bộ cơ thể.

Your browser does not support HTML5 video.

9 điều bạn không nên làm vào buổi sáng. Nguồn: Soi Sáng

Xem thêm: Lời khuyên để giữ cơ thể của bạn luôn tươi trẻ

Như Quỳnh (t/h)