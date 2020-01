Chỉ với một chai nước cũng giúp đánh bay toàn bộ mỡ thừa ở chân, giúp trẻ hóa cơ thể

Việc kẹp một chai nước giữa hai chân là việc làm đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Hành động này duy trì thường xuyên giúp kích hoạt đùi bên trong và cả đùi ngoài, cơ mông, cơ bụng và lưng dưới, khiến các lớp mỡ trở nên mỏng hơn. Bên cạnh đó, hành động này còn làm giảm sưng (nếu có), thắt chặt tất cả các cơ chân và làm săn chắc toàn bộ cơ thể.



Chuẩn bị một cái chai (đường kính càng lớn thì càng tốt, có thể thêm nước bên trong để tăng hiệu quả tập luyện), sau đó đặt cao giữa hai chân - ngay dưới đáy quần.



Đặt hai chân song song và càng gần nhau càng tốt.



Bóp chai, sử dụng đùi trong.



Sau đó thêm các chuyển động của xương chậu - thắt chặt các cơ bụng sâu và di chuyển lưng từ vị trí cong sang một vị trí tròn (như hình). Tiếp đến quay trở lại, kéo xương chậu về phía trước.

Thực hiện tất cả các động tác từ từ, không có cường độ và không làm căng đầu gối.



Các mức độ tập luyện



Điều quan trọng là phải thực hiện bài tập này ở cả 3 cấp độ - bắt đầu bằng cách dễ nhất. Chai càng thấp, càng khó giữ nó.



Cấp độ 1: Để bình cao ở khu vực đáy quần, vắt giữa hai đùi.

Cấp độ 2: Chai nằm ngay giữa háng và đầu gối, vắt giữa hai đùi.

Cấp độ 3: Chai được ép giữa hai đầu gối.



Với bài tập này, chai nước là vật dụng cần thiết để cảm nhận tác động của cơ bắp. Bài tập này có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, thậm chí khi đang xem tivi, ăn cơm hoặc xếp hàng.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.