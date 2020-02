Chị em nên tập luyện gì trong ngày 'đèn đỏ'?

Do đó, hầu hết phụ nữ bỏ qua các hoạt động thể chất trong thời gian này. Tuy nhiên, dù có đang trong ngày "đèn đỏ" thì đây cũng không phải là cái cớ để lười biếng tập thể dục . Thực tế, duy trì thói quen hoạt động thể chất có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu của thời kỳ kinh nguyệt



Trước giai đoạn "đèn đỏ"



Các triệu chứng của thời kỳ kinh nguyệt thường bắt đầu xuất hiện trước một tuần. Phụ nữ có xu hướng mệt mỏi hơn, cáu kỉnh và cảm thấy thực sự khó khăn để có động lực đến phòng tập. Trong thời gian này, chị em có thể tập luyện nhẹ nhàng và chậm rãi hơn thay vì thực hiện một bài tập tim mạch cường độ cao, hãy chọn các bài tập cường độ thấp như Pilates hoặc chạy chậm.



Trong ngày "đèn đỏ"



Thời gian này, chị em nên hoạt động bình thường, bao gồm cả việc tập luyện. Bạn có thể cảm thấy hơi khó chịu và bị chuột rút, nhưng vẫn nên tham gia vào một số hoạt động thể chất. Chỉ cần cố gắng nhẹ nhàng một chút và đừng bắt cơ thể hoạt động quá sức.



Bài tập nên tránh



Các bài tập trong ngày đèn đỏ



Đi bộ hoặc chạy: Đi bộ là một tập luyện nhẹ nhàng và cường độ thấp. Nếu bạn không muốn làm bất cứ điều gì khó khăn thì chỉ cần đi dạo ngoài trời là đủ. Điều này sẽ giúp cải thiện, nâng cao tâm trạng; đốt cháy một số calo. Nếu không bị chuột rút, bạn cũng có thể chạy chậm.



Pilates : Pilates nhắm vào các nhóm cơ cụ thể và có thể cải thiện sức khỏe trong kỳ kinh nguyệt. Bạn có thể điều chỉnh các bài tập theo nhu cầu và tình trạng thể chất. Trong trường hợp bạn đang bị vấn đề ở lưng dưới, một số động tác pilates cụ thể có thể giúp giảm đau.



Khiêu vũ: Khiêu vũ là một hoạt động thú vị, cũng có thể giúp bạn giữ dáng. Tập luyện trong ngày "đèn đỏ" còn giúp chị em vui vẻ hơn.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.