Bài tập yoga chữa thoát vị đĩa đệm vừa hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh thoát vị đĩa đệm thường có tâm lí lo sợ vận động, khiến cơn đau trầm trọng, tuy nhiên điều đó hết sức sai lầm.



Bác sĩ Wade Brackenbury (chuyên khoa Thần kinh cột sống, Phòng khám ACC, Mỹ) khuyến khích người bệnh, trong quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm , cần tích cực vận động và luyện tập nhẹ nhàng để cải thiện triệu chứng đau, hỗ trọ điều trị bệnh hiệu quả.



Người bệnh có thể tham gia bơi lội, đi bộ, yoga hoặc tập luyện thể dục thể thao tại chỗ. Những bộ môn này giúp giãn cơ, khớp xương được thư giãn đồng thời giảm áp lực tác động lên đĩa đệm.



Trong bài viết này, tạp chí điện tử SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả một số bài tâp yoga, cải thiện tình trạng bệnh thoát vị đĩa đệm.





Tư thế Child pose (tư thế trẻ con)

Bạn quỳ gối trên sàn nhà, đầu gối mở rộng, ngồi trên gót chân. Cúi gập người sao cho phần thân trên nằm giữa hai bên đùi, đầu tựa lên sàn nhà hoặc một tấm nệm đỡ.

Hai tay duỗi thẳng phía trước, lòng bàn tay úp xuống mặt thảm.



Giữ yên tư thế trong 1 phút, hít thở sâu.





Tư thế châu chấu

Nằm úp bụng xuống sàn, dùng thêm miếng lót mềm nếu cần thiết. Sau đó, bạn kéo giãn 2 cánh tay, đặt dọc 2 bên cơ thể.



Hít thở, nâng ngực, đầu, cẳng chân và cánh tay lên khỏi sán. Giữ cho cánh tay thẳng, thả lỏng ngón chân và ngón tay. Tập trung và hít thở .



Giữ nguyên tư thế này từ 5-30 giây, sau đó từ từ hạ chân xuống và thả lỏng cơ thể.





Tư thế rắn hổ mang

Nằm duỗi trên sàn, hai bàn tay úp, đặt dưới vai.



Duỗi thẳng các đầu ngón chân ra mặt sàn. Cuộn rốn vào trong và nâng phần khung xương chậu.

Ấn lòng bàn tay và trải rộng các ngón tay.



Kéo vai về phía sau, đẩy phần trên của cơ thể ra khỏi mặt sàn và giữ cho cánh tay thẳng.



Ngón chân, hông và cẳng chân đặt chắc chắn trên mặt sàn.



Nghiêng cằm lên và nâng ngực.



Giữ tư thế này trong vòng 15-30 giây với hơi thờ bình thường.



Sau đó về lại tư thế nằm sấp, hai tay cạnh đầu, hít thở đều.





Tư thế cây cầu

Nằm ngửa, co gối, hai bàn chân chạm sàn, khoảng cách giữa hai chân rộng bằng vai, hai tay đặt dọc theo chân. Hít sâu và nâng cao vùng bụng hết mức có thể, hai chân co sát mông, vai và cổ gáy tỳ xuống sàn.



Giữ yên động tác này trong vòng 45 giây đến1 phút, thở đều và chậm.



Sau đó từ từ nằm xuống, thở chậm và sâu, thư giãn.



Lặp lại động tác 3-5 lần.





Tư thế ngồi xoay người

Tư thế ngồi xoay người, bắt chéo chân, thẳng lưng.



Đặt tay trái trên đầu gối.



Tay phải vòng ra sau lưng, để trên sàn, cánh tay phải và các ngón tay xoay ra ngoài.



Hít thở, xoay thân mình và đầu sang bên phải. Lặp lại tư thế này ít nhất 3 lần.





Tư thế nâng chân và cánh tay

Chống hai tay và cúi người trên gối, giữ đầu ngẩng lên. Nâng tay trái và duỗi thẳng về phía trước, đồng thời nâng và duỗi chân về phía sau. Giữ nguyên tư thế trong 5 giây, hít thở chậm.



Sau đó, trở về vị trí ban đầu và đổi bên. Thực hiện tương tự với tay phải và chân trái.



Lặp lại động tác này 5-10 lần cho mỗi bên.

Những hoạt động giúp ích bệnh nhân thoát vị đĩa đệm

