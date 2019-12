Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy phản ánh 99,9% bản chất con người bạn như thế nào

Bạn nhìn thấy thứ gì đầu tiên trong hình ảnh này?



Bây giờ, cùng kéo xuống dưới để giải mã bản thân mình.



Với mỗi lĩnh vực khác nhau, bạn đều muốn hoàn thành xuất sắc rồi gán ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh để tạo nên một hình ảnh lý tưởng về bản thân. Đó có thể là những thứ thực tế bên ngoài như ngoại hình, tiền tài, phụ kiện, quần áo, quan hệ bạn bè... hoặc những thứ trừu tượng bên trong như kinh nghiệm, tài năng, thành tựu...



Tuy nhiên, chính điều này khiến bạn nhiều khi quá ảo tưởng về bản thân, hoặc kiệt sức khi cố hoàn thành hết mọi mục tiêu mà bản thân đề ra. Nên nhớ, quan trọng nhất là sống vì chính mình. Bạn không cần thiết phải cố gắng để biến mình hoàn hảo trong mắt người khác.



Nếu cái cây hoặc bộ não là hình ảnh đầu tiên khiến bạn chú ý, điều này chứng tỏ bạn là người tò mò và ham học hỏi. Bạn muốn hiểu thêm về thế giới bên ngoài càng nhiều càng tốt cùng những kiến thức xung quanh nó.



Những trải nghiệm và những điều mới mẻ luôn khiến bạn hứng thú. Bạn đam mê các hiện tượng siêu nhiên, các thuyết âm mưu cũng như những bí ẩn chưa được giải đáp. Do đó, bạn gây ấn tượng với người ngoài là một người hiểu biết rộng. Mỗi thông tin bạn tiếp nhận đều hướng đến mục đích lớn hơn đó là tìm ra các chân lý trong vũ trụ. Nếu sinh ra cách đây hàng ngàn năm, biết đâu bạn đã là một triết gia nổi tiếng.



Bạn khẳng định bản thân là người hướng nội, tiếp cận mọi thứ từ thế giới bên ngoài rồi tìm hiểu sâu vào bên trong. Bạn tự tin khẳng định và làm theo những điều mình muốn mà chẳng cần quan tâm đến ánh mắt người đời.



Giống như những chú chim có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời, điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là có thể được tự do, được thoải mái tận hưởng và trải nghiệm thế giới này. Bạn yêu thích thiên nhiên và luôn muốn được đặt chân đến khám phá những miền đất mới.



Dường như, bạn không cảm thấy hài lòng với công việc hoặc tình trạng hiện tại. Thứ bạn cần là được hoạt động liên tục. Bạn có xu hướng khuếch đại sự lo lắng nên lúc nào cũng chỉ muốn dứt điểm càng nhanh càng tốt để chuyển sang những thứ mới mẻ hơn.



Đối với bạn, kinh nghiệm còn quan trọng hơn cả kiến thức. Những thông tin được bạn thu nhận thường không tồn tại quá lâu. Chúng được bạn tiếp nhận chủ yếu là để phục vụ cho những trải nghiệm sắp tới, rồi nhanh chóng bị bỏ ra sau đầu.



Bạn cảm thấy mình là sự kết hợp giữa hướng nội và hướng ngoại. Với bạn, để hiểu hơn về bản thân và mục tiêu của mình thì phải luôn tiến về phía trước. Tuy nhiên, hãy thật tỉnh táo để sống đúng hiện thực, tìm ra điều quan trọng thật sự mà bản thân muốn đạt được.



