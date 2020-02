Bài thơ nội quy về sức khỏe “chất hơn nước cất” trong đám cưới Duy Mạnh – Quỳnh Anh

Kết quả của tình yêu ngọt ngào gần 4 năm giữa Duy Mạnh và Quỳnh Anh chính là đám cưới được tổ chức vào ngày 9/2. Đây là sự kiện được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Bên cạnh dàn khách mời với nhiều gương mặt nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng, các thông tin về lễ phục hôn lễ, địa điểm tổ chức… thì quy định, nội quy trong tiệc cưới cũng rất đáng chú ý.

Duy Mạnh - Quỳnh Anh ngọt ngào trong hôn lễ tại nhà trai

Theo đó, quan khách đến dự tiệc cưới nhà chú rể Duy Mạnh được yêu cầu không ăn trước lễ chính, không livestream và phải tắt chuông điện thoại. Điều này cho thấy, ban tổ chức đám cưới và giai đình hai bên đã có sực chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Vì ngày cưới của Duy Mạnh – Quỳnh Anh diễn ra đúng đợt dịch bệnh do virus corona gây ra nên gia đình Duy Mạnh đã chuẩn bị rất nhiều khẩu trang, bình nước rửa tay khử trùng cho quan khách.

Nội quy dí dóm của nhà Duy Mạnh về Sức Khỏe quan khách đến dự

Theo đó, trước khi vào dự tiệc, khách khứa được khuyến cáo làm vệ sinh bằng nước rửa tay khô do nhà trai bố trí ở lối vào đám cưới . Đáng chú ý, để khuyến cáo này gần gũi và không mang tính chất khiên cưỡng, nhà Duy Mạnh còn sáng tác nội quy tiệc cưới thành thơ như sau:

“Thứ nhất khỏe mạnh sum vầy

Thứ nhì mới tới vui vầy thả ga

Sức khỏe trên hết, nhớ ta

Rửa tay sạch sẽ rồi vào thiệc thôi!”

Về lịch trình của đám cưới, sáng nay, Duy Mạnh và gia đình nhà trai đã hoàn tất thủ tục đón dâu, rước “công chúa béo” Quỳnh Anh về nhà chồng. Đến khoảng 11h10 cùng ngày, cô dâu chú rể tiến vào lễ đường “lâu đài cổ tích” tổ chức hôn lễ. Tiệc thân mật lúc này mới bắt đầu.

Nhà Duy Mạnh chuẩn bị tiệc cưới 17 món

Cũng theo lịch trình, đến tối cùng ngày, tiệc chính sẽ được tổ chức tại khách sạn JM Marriott. So với tiệc trưa, tiệc tối nhỏ hơn, chủ yếu quy tụ bạn bè thân thiết của gia đình

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức đám cưới của Duy Mạnh được đánh giá khá bài bản, có sự đầu tư từ hai phía gia đình và diễn ra suôn sẻ. Được biết, tiệc cưới được nhà trai chuẩn bị với khoảng 130 mâm cỗ với thực đơn gồm 17 món ăn gồm: các món khai vị (súp gà), món chính (gà luộc lá chanh, chim bồ câu quay, cá tẩm bột chiên, chả quế...) và món tráng miệng.

Duy Mạnh trang hoàng hôn trường đậm chất bóng đá

