Bài thuốc từ lá hẹ giúp quý ông thoát cảnh 'chưa đi chợ đã hết tiền'

Cây hẹ có thân cao 20-40cm tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng và thổ nhưỡng của nơi đó. Trong đời sống, hẹ được dùng như một loại rau nấu canh bổ dưỡng với các thành phần tốt cho Sức Khỏe như carbohydrate. vitamin C, sulfide, carotene và dồi dào lượng đường tự nhiên như glucose, fructose, sucrose, lactose.

Trong Đông y , rau hẹ vị cay hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm, được coi là thuốc tăng lực dành cho các quý ông. Theo Tây y, trong 1 kg lá hẹ có 5-10 g đạm, 5-30 g đường (fructose, glucose, lactose, sucrose), cùng nhiều vitamin A, vitamin C, canxi, chất xơ và giàu các loại hợp chất có lợi rất tốt cho sức khoẻ.

Nguyên liệu: Lá hẹ tươi 300 – 400gr, nước sôi để nguội (nếu cần).

Cách làm: Đem lá hẹ đi làm sạch, bỏ phần gốc và lá vàng. Rửa kỹ với nước sạch 2 lần rồi ngâm nước muối 15 – 20 phút để loại bỏ thuốc sâu (nếu có). Để hẹ vào rổ đợi ráo nước thì cho vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn. Dùng rây lọc lấy nước cốt, vắt hết nước bỏ phần bã. Nếu không uống được trực tiếp, bạn pha loãng cùng với nước lọc, uống hết trong ngày. Uống liên tục trong vòng 1-2 tuần khi thấy bệnh cải thiện thì dừng lại.

Nguyên liệu: Gạo thơm: 80g, Lá hẹ tươi: 30gr.

Cách làm: Gạo thơm mang đi vò kỹ, nhặt sạn, cho vào nồi nấu thật kỹ. Lá hẹ làm sạch bụi bẩn, lá vàng, mang đi rửa sạch, ngâm nước muối loãng 15 phút rồi vớt ráo. Hẹ cắt khúc nhỏ vừa ăn, đợi khi cháo nhừ kỹ thì cho vào. Đun nhỏ lửa, đợi sôi 3-4 phút thì tắt bếp. Nêm nếm gia vị vừa ăn, múc ra bát và thưởng thức khi còn nóng, ăn hết trong ngày. Ăn cháo hẹ cách ngày liên tục hoặc ăn vào bữa sáng, tối để thấy hiệu quả.

Cách làm: Lá hẹ rửa sạch, ngâm nước muối cho sạch thuốc, để ráo rồi thái thật nhỏ. Trứng đập lấy lòng, khuấy đều, trộn vào phần lá hẹ thái, nêm nếm gia vị. Đun dầu sôi kỹ, cho hỗn hợp trứng lá hẹ vào, chiên vàng đều. Lấy ra đĩa và ăn khi còn nóng cùng cơm hoặc ăn vã.

Cách làm: Lá hẹ làm sạch kỹ, ngâm nước muối, để ráo, cắt khúc vừa ăn. Nấm hương ngâm nước, rửa sạch, vớt ráo. Hành, tỏi bóc vỏ, dập ra băm nhỏ. Dầu ăn đun già, cho hành tỏi phi thơm. Cho nấm hương vào xào gần chín thì cho tiếp lá hẹ vào, nêm nếm rồi tắt bếp.

Cách 5: Tôm xào hẹ thơm ngon bỗ dưỡng

Nguyên liệu: Tôm càng 100g, hẹ 100g.

Cách chế biến: Tôm rửa sạch, lột vỏ. Hẹ rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Sau đó cho tôm vào đảo sơ qua đến khi chuyển sang màu đỏ thì cho hẹ vào xào chín. Cuối cùng nêm gia vị cho vừa ăn.Tôm càng xào hẹ là món ăn dễ chế biến lại hiệu quả tốt cho tình trạng xuất tinh sớm. Quý ông hãy chăm chỉ sử dụng để thoát cảnh "trên bảo dưới không nghe".

Lưu ý khi chữa yếu sinh lý bằng lá hẹ

Không thể phủ nhận hiệu quả của cách chữa xuất tinh sớm bằng lá hẹ, thế nhưng rau hẹ khá khó tiêu. Lời khuyên cho bạn là không nên ăn quá nhiều rau hẹ. Chữa xuất tinh sớm là cả một quá trình về lâu về dài, do đó mà người không may mắn gặp phải cần có sự kiên trì. Rau hẹ kỵ với mật ong và thịt bò, vì vậy nên khi nấu ăn, mọi người cần lưu ý không kết hợp các thực phẩm này với lá hẹ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người.