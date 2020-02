Thoát nỗi khó chịu bệnh trĩ với bài thuốc dân gian từ loại rau sẵn có trong vườn nhà

Cảm giác đau rát, chảy máu mỗi khi đại tiện luôn hành hạ những người bệnh trĩ . Ngoài những biện pháp điều trị bằng thuốc, các bài thuốc dân gian như sử dụng các cây thuốc có sẵn trong vườn nhà bạn cũng có thể chấm dứt nhanh chóng những cảm giác khó chịu nói trên.

Chữa bệnh trĩ bằng cây ngải cứu



Ngải cứu có tên khoa học là Artemisia vulgaris thuộc họ Cúc Asteraceae, là tên gọi khác của cây Ngải Diệp. Ngải cứu đã phơi hay sấy khô có vị đắng, mùi thơm, tính ấm; có tác dụng điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, cầm máu. Ngải cứu có tên khoa học là Artemisia vulgaris thuộc họ Cúc Asteraceae, là tên gọi khác của cây Ngải Diệp. Ngải cứu đã phơi hay sấy khô có vị đắng, mùi thơm, tính ấm; có tác dụng điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, cầm máu. Ngải cứu khi kết hợp với lá sung, lá lốt, nghệ và một bát nước bồ kết sẽ tạo ra một bài thuốc chữa bệnh trĩ hiệu quả.



Để chữa bệnh trĩ bằng cây ngải cứu thì người bệnh cần phải chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1 nắm ngải cứu, 1 nắm lá sung, 1 nắm lá lốt, 1 nắm cúc tần, 1 củ nghệ vàng và một bát nước bồ kết.



Cách thực hiện: Đem rửa sạch tất cả các nguyên liệu rồi cắt nhỏ. Củ nghệ vàng cần giã nhuyễn. Sau đó đun toàn bộ các vị thuốc với nước cho đến khi sôi thì để nhỏ lửa khoảng 10 phút nữa.

Để sử dụng bài thuốc này, trước hết người bệnh phải vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn. Tiếp đến, đem hỗn hợp này ra tiến hành xông và ngâm rửa hậu môn khoảng 15-20 phút rồi dùng khăn sạch lau khô hậu môn và đi nằm nghỉ ngơi.

Bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ từ rau diếp cá



Rau diếp cá được biết đến như một vị thuốc chữa bệnh trĩ rất hiệu quả. Loại rau này có tính hàn, vị cay nồng, trong cây chứa tinh dầu (chủ yếu là metylnonylxeton gây ra mùi tanh đặc trưng).

Trong lá diếp cá có chứa chất quercentin, trong hoa và quả có isoquercitrin với tác dụng hỗ trợ làm bền tĩnh mạch, mao mạch, tăng độ đàn hồi cho niêm mạc và thành mạc. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều nước và thành phần hóa học có tính mát cao nên giúp lợi tiểu, giải độc và thanh lọc cơ thể giúp máu lưu thông, tiêu viêm, sát trùng vết thương.

Các chuyên gia y tế khuyên rằng, việc sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh phải tùy thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân:



Đối với người bệnh bị sa búi trĩ ra khỏi vùng hậu môn: Nên sử dụng diếp cá xay nhuyễn. Sau khi sát trùng vùng hậu môn bằng nước muối pha loãng, người bệnh dùng diếp cá đã xay nhuyễn đắp vào hậu môn. Dùng băng cố định chỗ vừa đắp khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Bệnh nhân cần thực hiện mỗi ngày một lần để có kết quả tốt nhất.



Đối với người bệnh búi trĩ to và bị phồng rộp: Trường hợp này người bệnh nên dùng rau diếp cá để xông sẽ giảm đau, sưng tấy và ngứa ngáy ngay. Cụ thể sử dụng như sau: Rửa sạch vùng hậu môn, nấu lá diếp cá và xông hơi. Khi nước nguội có thể dùng nước để rửa hậu môn và tận dụng phần bã để đắp lên các búi trĩ. Việc xông hơi nên được thực hiện liên tục trong một tuần để có kết quả tốt nhất.

Chữa bệnh trĩ bằng bài thuốc từ rau mùi



Rau mùi không chỉ được biết đến như một gia vị nấu ăn, nó còn chứa đựng trong mình nhiều thành phần có dược tính cao được ứng dụng trong điều trị bệnh lí. Trong rau mùi có chứa một lượng lớn tinh dầu Coriandrol có tác dụng trị chứng trướng bụng khó tiêu và chứng Rau mùi không chỉ được biết đến như một gia vị nấu ăn, nó còn chứa đựng trong mình nhiều thành phần có dược tính cao được ứng dụng trong điều trị bệnh lí. Trong rau mùi có chứa một lượng lớn tinh dầu Coriandrol có tác dụng trị chứng trướng bụng khó tiêu và chứng táo bón rất tốt.

Dùng rau mùi để xông hơi chữa bệnh trĩ là một bài thuốc dân gian được nhiều người sử dụng.

Để chữa bệnh trĩ bằng rau mùi, người bệnh cần chuẩn bị 100 gam rau mùi ta. Sau đó nhặt bỏ rễ, rửa sạch và ngâm với muối. Mùi sau khi được rửa sạch cho vào một nồi nước với lượng vừa đủ rồi đun sôi. Dùng nước này để xông hơi hậu môn trong vòng 10-15 phút. Đối với việc xông bằng rau mùi, người bệnh nên xông 1-2 lần/ngày để có kết quả tốt nhất.



Tuy nhiên, tuyệt đối không sử dụng bã rau mùi để đắp lên hậu môn vì có thể gây phản tác dụng.

Phương pháp điều trị bệnh trĩ từ những cây thuốc dân gian là phương pháp được nhiều người sử dụng, đem lại hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, các bài thuốc không tốn kém và an toàn này chỉ là những giải pháp tạm thời cho những bệnh nhân bị trĩ. Bệnh nhân cần kết hợp giữa chữa bệnh bằng các bài thuốc dân gian và tham khảo ý kiến của các bác sĩ để có phác đồ điều trị hợp lí nhất.

Hà Ly (t/h)