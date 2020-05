Bài thuốc Nhất Nam Tiêu Thạch Khang điều trị sỏi mật bằng YHCT

Y học cổ truyền chữa bệnh sỏi mật như thế nào?

Sỏi mật là một căn bệnh khá phổ biến ở nước ta, bệnh xuất hiện ở đường mật và có thể phát sinh ở các bộ phận của túi mật như túi mật hay ống mật... Theo y học cổ truyền bệnh sỏi mật hay còn được gọi là đởm thạch chứng. Bệnh này xuất hiện nhiều ở độ tuổi trung niên và nữ giới nhiều hơn nam giới. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh la do can uất khí trệ, ngoại cảm thấp nhiệt, ăn uống không điều độ...

Trong Tây y sỏi mật được điều trị bằng nội khoa hoặc phẫu thuật ngoại khoa. Tuy nhiên theo cơ chế hình sỏi mật phần nhiều do cơ địa tạo sỏi và ăn uống, can uất khí trệ (stress gây nên) do đó dù có sử dụng các biện pháp như tán sỏi qua da hay phẫu thuật mổ ống mật lấy sỏi thì cũng chỉ loại bỏ được viên sỏi đã hình thành, sau phẫu thuật sỏi cũng rất dễ hình thành trở lại. Thậm chí với biện pháp tán sỏi qua da nếu cơ địa người bệnh dễ tạo sỏi hoặc ăn uống nhiều chất tạo sỏi thì sỏi có thể hình thành trở lại, thậm chí xuất hiện nhiều hơn trước.

Còn đối với Y học cổ truyền sẽ sử dụng các thảo dược tự nhiên với cơ chế tác động vào sâu bên trong căn nguyên gây ra bệnh giúp bào mòn sỏi để đào thải ra ngoài cơ thể. Đặc biệt Đông y còn giúp ngăn ngừa nguy cơ tạo sỏi về sau, do đó hiệu quả điều trị thường cao và lâu dài hơn.

Nhất Nam Tiêu Thạch Khang - Đánh dấu bước tiến mới trong điều trị sỏi mật bằng YHCT

Đông y có rất nhiều bài thuốc điều trị sỏi mật, trong đó nổi bật nhất là bài thuốc Nhất Nam Tiêu Thạch Khang. Bài thuốc này có công năng tán sỏi cao và mang lại hiệu quả điều trị lâu dài giúp người bệnh thoát khỏi các cơn đau do sỏi gây ra. Sự ra đời của bài thuốc Nhất Nam Tiêu Thạch Khang trị sỏi mật đã đánh dấu bước tiến mới trong điều trị sỏi mật bằng y học cổ truyền.

Bài thuốc Nhất Nam Tiêu Thạch Khang có thể điều trị bệnh sỏi ở các thể sỏi mật do can đởm khí trệ, sỏi mật do can đởm thấp nhiệt.

Khác với những bài thuốc nam thông thường, Nhất Nam Tiêu Thạch Khang đặc trị sỏi mật điều trị theo cơ chế 3 trong 1 với 3 bài thuốc nhỏ gồm Nhất Nam Tiêu Thạch Hoàn, Nhất Nam Bổ Can Hoàn và Nhất Nam Giải Độc Hoàn.

Cơ chế tác động của Nhất Nam Tiêu Thạch Khang là bào sỏi thành bụi mịn để đào thải ra ngoài cơ thể theo cơ chế tự nhiên. Phương pháp này giúp người bệnh giảm đau, chống viêm. Vì tác động đến tận gốc rễ của bệnh nên bài thuốc cũng ngăn ngừa việc sỏi mật tái phát.

Vì sao người bệnh nên điều trị sỏi mật bằng Nhất Nam Tiêu Thạch Khang tại Nhất Nam Y Viện

• Trị sỏi dứt điểm, ngăn ngừa sỏi tái phát: Nhờ cơ chế tác động 3 trong 1, điều trị sỏi tận gốc từ bên trong nên bài thuốc này có thể giúp trị sỏi hiệu quả cao và ngăn ngừa sỏi tái phát sau điều trị.



• Tiện dụng, không cần đun sắc: Người bệnh không cần đun sắc thuốc lỉnh kỉnh vì bài thuốc đã được hỗ trợ bào chế dưới dạng cao và viên hoàn tiện dụng.



• An toàn, lành tính cho mọi cơ địa: Nhờ sử dụng các thảo dược tự nhiên 100% đạt chuẩn GACP-WHO từ các vườn dược liệu Hưng Yên, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn… nên bài thuốc này rất lành tính, an toàn cho cơ địa của người bệnh, hoàn toàn không có tác dụng phụ.



• Đội ngũ bác sĩ hàng đầu về YHCT trực tiếp thăm khám và điều trị.



• Khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí.



• Hỗ trợ chuyển thuốc qua đường bưu điện cho bệnh nhân ở xa không đến lấy thuốc được.

Nhờ những ưu điểm vượt trội của mình, bài thuốc Nhất Nam Tiêu Thạch Khang trị sỏi mật của Nhất Nam Y Viện đã giúp rất nhiều người bệnh thoát khỏi tình trạng sỏi mật hành hạ. Để thuận tiện cho quý độc giả chúng tôi xin cung cấp địa chỉ liên hệ dưới đây.

