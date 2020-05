Bản án cho bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An vì mâu thuẫn với con trai

Sáng 22/5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Hường (67 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu nội của bị cáo tên Nguyễn Thị T. (SN 2008) - cháu nội của bị cáo.

Bị cáo Phạm Thị Hường

Vụ án bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An từng gây rúng động dư luận tháng 11 năm 2019. Theo cáo trạng, chiều 3/11/2019, cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) đạp xe sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) dự sinh nhật một người bạn học. Sau đó, em T rời nhà bạn để về nhà.



Đến 5 giờ 30 sáng 5/11, người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh. Công an vào cuộc trích xuất camera dọc đường phát hiện khoảng 16h30 ngày 3/11, trên đường về nhà em T. có gặp bà nội. Lúc này bà Hường mang theo bì xắc rắn, 25 quả óc chó, quyển kinh thánh "Cựu ước và tân ước"...



T. nghe lời bà gửi xe ở một quán tạp hóa trên đường rồi hai bà cháu cùng nhau ra đập Bàu Ganh. Tại đây, bà Hường giả vờ nhờ cháu kỳ cọ rồi nhân lúc T. không để ý đã đẩy cháu gái xuống nước. Khi đó, bà Hường cũng bị ngã theo, nhưng do gần mép bờ đập hơn nên bám được vào kè đá, leo lên bờ.



Sau khi lên bờ bà nội nhìn xuống thấy cháu không biết gì, biết cháu đã chết nên trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến đêm cùng ngày bắt xe đi Hà Nội tìm việc làm.

Bố của cháu T. - con trai bà Hường đau xót về sự việc



Ngày 13/11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng bà Phạm Thị Hường.



Tại tòa, ba, đầu bị cáo chối tội mà chỉ cho rằng cháu T. tự rơi xuống nước dẫn đến tử vong. Sau đó, bà Hường thừa nhận do mâu thuẫn, bực tức con trai là bố đẻ của cháu T. nên nảy sinh ý định sát hại cháu để khiến con trai phải đau khổ. Nói lời nói sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.



HĐXX nhận định bị cáo có hành vi phạm tội đặt biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, giết người dưới 16 tuổi. Bị cáo nhận thức được việc đẩy cháu T. xuống nước là cháu sẽ chết đuối vì cháu không biết bơi. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với con trai mà bị cáo nhẫn tâm hại chết cháu nội.

Mục đích của bị cáo là sát hại cháu để làm cho con trai của mình đau khổ. Bị cáo thực hiện hành vi cố ý giết người, coi thường tính mạng của người khác. Ngoài ra, hành vi của bị cáo còn gây tổn thương cho gia đình, người thân, gây hoang mang, lo lắng bất bình trong nhân dân, do đó phải áp dụng hình phạt nghiêm minh phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

Với tội Giết người HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Hường 12 năm tù. Về dân sự, đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo Hường bồi thường nên tòa không xét.

