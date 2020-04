Bản án 12 năm tù cho gã chồng dùng hung khí thô sơ truy sát vợ vì bị nói... lười làm

Theo cáo trạng của VKSND, Triệu Duyên Kim lấy vợ tên là Triệu Thị S., nhưng trong quá trình sinh sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm vào chiều ngày 26/7/2019, sau khi uống bia với bạn ở quán trở về nhà, Kim bị vợ nói về việc đi ăn uống ở hàng quán không trả nợ, ham chơi lười làm.

Bị vợ nói, Kim nổi xung cãi lại dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Kim dùng một cục bê tông, điếu cày, cán chổi, dao quắm, ghế gỗ, dao chặt cây, xẻng đánh và truy sát vợ. Biết Kim không tha cho mình nên chị S. Bỏ chạy ra ngoài đường hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Triệu Duyên Kim tại phiên tòa xét xử

Về phần Kim, sau khi gây án xong đã tự đến Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi Kim đầu thú, Công an tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra, tịch thu hung khí, lấy lời khai của bị hại là chị S..

Mặc dù kết quả thương tật của chị S. Là 3% nhưng nhận thấy hành vi của Kim là đặc biệt nguy hiểm nên cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó là quyết định truy tố ra trước TAND tỉnh Hòa Bình với tội danh Giết người theo quy định điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, ngày 18/4/2019, bị cáo Kim bị TAND huyện Kỳ Sơn xử phạt 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Do đang trong thời gian thử thách nên HĐXX đã gộp hình phạt của bản án trước đó, chuyển từ án treo sang án phạt tù, tổng cộng hình phạt là 12 năm 7 tháng tù đối với bị cáo Triệu Duyên Kim.

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ cầm dao đâm chết chồng ngay giữa chợ