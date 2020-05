Nguyên cán bộ Trung tâm xã hội TP.HCM dâm ô 4 bé gái lĩnh án mấy năm tù?

Phiên tòa được xét xử kín, chỉ có luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại tham gia (báo chí chỉ được tham dự phần tuyên án). Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng từ 4-5 năm tù.

HĐXX nhận định tại tòa bị cáo đã khai nhận tòa bộ hành vi theo cáo trạng truy tố. Hành vi của bị cáo được thực hiện trong thời gian dài với nhiều người với người mà bị cáo có trách nhiệm giáo dục, chăm sóc. Do đó, mức hình phạt cho Nguyễn Tiến Dũng phải đủ sức răn đe. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng dâm ô 4 bé gái từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2019.

Ngoài mức án tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại 10 triệu đồng; cấm bị cáo hành nghề liên quan đến cơ sở giáo dục, hỗ trợ trẻ em trong vòng 4 năm sau khi mãn hạn tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Bình Thạnh, do không có nơi ở ổn định nên tháng 6/2019, các bé A. (14 tuổi), T. (15 tuổi), D. (13 tuổi), N. (14 tuổi) và H. (17 tuổi) được chuyển từ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM đến Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố (đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp).

Từ tháng 7 đến tháng 11/2019, các bé lần lượt được về nhà. Cụ thể, ngày 18/7/2019, cháu A. được giải quyết hồi gia, giao cho gia đình ở tỉnh Bình Dương . Bất ngờ ngày 15/11/2019, gia đình bé A. đã đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh tố giác về việc bé bị xâm hại tình dục trước đó.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Tiến Dũng là cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Dũng biết ở trung tâm đến 21h là giờ đi ngủ, các bé gái muốn hút thuốc lá. Để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, Dũng lợi dụng thời gian giao ca trực, đi theo lối vào phía sau phòng C2.

Dũng đứng bên ngoài cửa sổ gọi 4 bé A., T., N. và H. lại gần rồi sờ vào ngực các bé, bắt các bé sờ bộ phận sinh dục của mình. Trong những lần thực hiện hành vi dâm ô, Dũng cho các bé thuốc lá, đồ ăn nên các bé đồng ý cho Dũng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2019, bé A. bị Dũng dâm ô từ 3-4 lần; bé T. bị 2 lần; bé N. bị 2-3 lần, bé H. bị 2-3 lần.

Ngoài 4 bé nêu trên, còn có bé D. (13 tuổi) lúc đầu khai bị Dũng sờ ngực nhưng sau đó bé có lời khai lại không bị dâm ô.

Tối 17/11/2019, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô.

Your browser does not support HTML5 video.

Những hành vi nào là dâm ô trẻ em?