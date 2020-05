Đốt pháo sáng khiến 2 người bị thương trên sân Hàng Đẫy, CĐV Nam Định lĩnh án mấy năm tù?

Sáng 19/5, TAND Quận Đống Đa đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích diễn ra trên sân Hàng Đẫy xảy ra ngày 11/9/2019.

3 bị cáo có liên quan trực tiếp đến vụ án là Vũ Trung Trực (35 tuổi, Nam Định) lĩnh án 48 tháng tù với những hành vi tội cố tình gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trần Văn Chương (Nam Định) và Trần Văn Sùng (Nam Định) cùng lĩnh án 8 tháng, 6 tháng tù vì tội Chống người thi hành công vụ.

Phiên xét xử sáng 19/5

Kết quả điều tra cho thấy, trước đó Vũ Trung Trực mua số pháo sáng từ ngày 9/9/2019. Hai ngày sau khi tới xem trận đấu, Trực giấu 2 quả pháo dù và 4 quả pháo sáng vào loa thùng.



Đầu trận bóng, Trực đốt 2 quả pháo sáng. Một quả anh ta ném xuống sân để phản đối quyết định của trọng tài, quả còn lại ăn mừng bàn gỡ hoà của đội bóng thành Nam.

Bị cáo Vũ Trung Trực



Đến phút 56, Trực đốt pháo sang rồi hướng về phía khán đài A khiến một cảnh sát và nữ cổ động viên đội chủ nhà bị thương.

Khi lực lượng an ninh có mặt để ngăn chặn, hai đối tượng Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng đã chống trả, đánh một cảnh sát cơ động bị thương. Cả 2 bị cáo này có vị hành vi tấn công bằng chân, ném chai nước về phía các chiến sỹ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu.

Vũ Trung Trực bị tạm giữ hình sự để điều tra từ ngày 16/9/2019. Tại cơ quan điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi đốt pháo sáng, gây thương tích cho nữ cổ động viên của đối tượng Trực.

Ngày 23/9/2019, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Trung Trực về tội Gây rối trật tự công cộng. Các quyết định, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc pháo sáng bắn vào người nữ CĐV.