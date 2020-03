Bản án cho gã thanh niên giết tài xế taxi ở Sân vận động Mỹ Đình

Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) ra xét xử phúc thẩm tội Giết người và Cướp tài sản



Trước đó, chiều ngày 25/9/2019, An bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án tử hình tội Giết người và Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình.



Theo bản cáo trạng, Nguyễn Cảnh An là đối tượng không ngề nghiệp và mê chơi game điện từ. Tháng 11/2018, đối tượng An từ Nghệ An ra Hà Nội, sống lang thang tại khu vực phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An

Đến ngày 28/1/2019, sau nhiều giờ chơi game, hết tiền An nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Nghĩ là làm, hắn đi mua một con dao gọt hoa quả mang theo người làm dụng cụ gây án. Khoảng 18h45 ngày hôm sau, An đi bộ ra khu vực đón trả khách của xe taxi tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Tại địa điểm này, An thấy anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội), tài xế hãng taxi Linh Anh vừa trả khách nên bảo anh này chở về Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Sau khi lên xe, An liền rút dao ra cầm tay và chờ cơ hội gây án. Trong lúc anh Duy lái ô tô tới khu vực cổng C, D của sân vận động Mỹ Đình, An ra lệnh táp xe vào lề đường. Bất ngờ, An từ ghế sau chồm lên “vít” đầu anh Duy và dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Bị tên cướp tấn công, anh Duy vừa ra sức chống đỡ, vừa bung cửa lao ra ngoài tri hô. Tuy nhiên, khi chỉ mớ chạy được hơn 10m, nạn nhân ngã gục và tử vong tại chỗ. Theo kết luận của giám định pháp y tử thi nạn nhân cho thấy, anh Duy bị vết cắt rất sâu ở cổ dẫn đến mất máu cấp, suy hô hấp và tử vong.

Phần An, sau khi sát hại tài xế, tên này cũng hốt hoảng bỏ chạy. Hiện trường thu được ở vụ án là con dao cùng đôi dép. Sau một hồi chạy bộ lòng vòng và vào nhà người quen ở Nam Từ Liêm tự ý lấy áo thay, tên cướp lấy được chiếc xe đạp ở Đại lộ Thăng Long, rồi đạp xe lên Hòa Bình ẩn náu.

Đến ngày 4/2/2019, An bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ngày 21/3, sau khi nghe phân tích của HĐXX, Nguyễn Cảnh An đã rút đơn kháng cáo. Chủ tọa đình chỉ xét xử phúc thẩm và cho biết bị cáo còn một cơ hội thoát án tử hình là gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.

