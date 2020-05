Bản án “thấu tình đạt lý” từ vụ kiện đòi con kỳ lạ

14 năm đầu ấp tay gối, đã có với nhau 3 mặt con nhưng bà H. vẫn luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này không hạnh phúc nên quyết định ly hôn với ông Tr. và được tòa thuận tình. Thế nhưng, những rắc rối pháp lý hậu ly hôn bắt đầu xuất hiện khi ông Tr. phát hiện vợ ngoại tình và đứa con trai út không phải con đẻ của mình…

Ảnh minh họa

Đến năm 2018 khi TAND huyện Đông Anh thụ lý vụ án ly hôn thì bà H. qua đời vì bệnh, còn ông Tr. kiên quyết không đến tòa. Vì lẽ đó, tòa phải đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn giữa ông Tr. và bà H.. Trong khi đó, ông T, tiếp tục khởi kiện lần 2 lên TAND huyện Đông Anh yêu cầu xác định cháu B. là con hợp pháo của ông và bà H..

Ngoài ra, do bà H. đã qua đời nên mẹ bà được tòa xác định là đại diện pháp luật cho cháu B.. và được triệu tập tham gia tố tụng. Theo lời người này, sau khi ly hôn, bà H. đưa cháu B. về sinh sống với bà ngoại. Trong thời gian đó, bà nghe con gái nói cháu B. không phải con đẻ của ông Tr.. Vì thế, người này đồng ý với quan điểm của ông T., đề nghị tòa công nhận cháu B. là con để cuẩ ông T. để giải quyết các thủ tục pháp lý cho cháu.

Nói về vụ án trên, lãnh đạo phòng hành chính tư pháp TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, vụ án trên khá hi hữu và chưa từng gặp trong thực tế. Vì thế, khi thụ lý vụ việc, tòa án đã phải họp bàn tìm phương án giải quyết thấu tình đại lý nhưng cũng phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Từ những tình tiết mới, có chứng cứ rõ ràng, tòa chấp nhận đơn khởi kiện của ông T., Quyết định cuối cùng được tòa đưa ra là mấu chốt tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong vụ này.

Your browser does not support HTML5 video.

Mâu thuẫn chuyện gia đình, 2 vợ chồng chết trong đêm