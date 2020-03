Bạn bè “tương tàn” sau vụ cá cược… 2 con gà

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Biên Cương (SN 1981, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Giết người . Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên).

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào chập tối ngày 9/4/2019. Khi đó, Hoàng Biên Cương đi xe máy đến quán bia trên địa bàn phường Giang Biên chơi. Thời điểm đó ở quán còn có anh Việt Nam và một số người bạn khác chơi cùng nhóm của Cương.

Trong quán bia người chủ có đặt một chiếc bàn bóng bàn nên Việt Anh và Cương đã rủ nhau chọn cặp thi đấu. Để cuộc thi thêm phần kịch tính, hai bên giao ước giải thưởng là 2 con gà đã được làm chín. Mục đích giải thưởng là để lấy đồ nhậu cho cả nhóm sau khi kết thúc trận đấu.

Nghe hấp dẫn nên một số người bạn khác trong nhóm đã đồng ý ngay. Anh Việt Anh chọn 1 người và Cương chọn 1 người khác để đánh cặp. Sau cuộc giao đấu, Cương là cặp thua nên phải chi tiền mua về gà về nhậu. Song do không mang theo tiền nên Cương đã mượn của một người trong nhóm để trả và dự định hôm sau sẽ gửi lại.

Bị cáo Cương tỏ ra ân hận về hành vi tội ác của mình

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu trong cuộc nhậu Cương không nhắc đến chuyện tiền nong mua gà. Việc Cương nói đi nói lại chuyện tiên nong đã khiến nhiều người trong nhóm nhậu trong đó có Việt Anh không hài lòng. Anh Việt Anh cùng một số người khác đã khuyên Cương không nên bàn chuyện này nữa.



Do trong người có tý hơi men nên Cương bỏ qua mọi lời khuyên cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó nên anh Việt Anh tỏ ra tức giận, dùng cố bia choảng vào đầu Cương. Ngay sau đó, trận xô xát trong quá biên xảy ra nhưng đã được chủ quán kịp thời ngăn chặn.

Một lúc sau Cương rút điện thoại gọi cho vợ khiến anh Việt Anh tưởng gọi người đến trả thù nên xông đến kẹp cổ Cương và buông lời thách thức. Mặc dù lúc đó, Cương đã ra sức thanh minh nhưng anh Việt Nam không chịu nghe.

Ít phút sau, do không kiềm chế được bản thân nên Cương chạy ra cốp xe lấy con dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả) rồi quay lại bàn nhậu đâm vào ngực trái anh Việt Nam. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Cương đến Công an đầu thú.

Về vụ án này, HĐXX tòa sơ thẩm xác định hình vi của Cương là đặc biệt nguy hiểm vì đã tước đoạt mạng sống của người khác. Hành vi của Cương thể hiện rõ tính cơn đồ, cần áp dụng biện pháp nghiêm khắc nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa. HĐXX tuyên án bị cáo Cương 17 năm tù về tội Giết người.

Nga Đỗ (t/h)