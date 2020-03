Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Chiều cùng ngày 9/3, tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu đồng chí Hồ Quang Điệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Được biết, đồng chí Hồ Quang Điệp, sinh năm 1965, quê quán xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh , Chuyên viên cao cấp, Cử nhân chính trị. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội , Bí thư Thị ủy Tân Uyên.