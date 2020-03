Bàn cách giải tỏa ách tắc ở Nội Bài tránh nguy cơ lây nhiễm do người từ vùng dịch về tăng vọt

Bắt đầu từ sáng 19/3 sẽ tiến hành thực hiện quy trình nhập cảnh mới, sau đó sẽ thảo luận rút kinh nghiệm, điều chỉnh để đẩy quy trình nhanh hơn, giải quyết vấn đề ách tắc do người từ vùng dịch về tăng vọt.

Theo tin từ Người lao động, tối muộn 18/3, tại Trung tâm Khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã diễn ra cuộc họp giữa Công an cửa khẩu, kiểm dịch quốc tế, hải quan và quân đội tiếp nhận người cách ly nhằm tháo gỡ ách tắc do người từ vùng dịch nhập cảnh tăng nhanh.

Trong buổi họp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp.

Vấn đề lớn nhất được bài trong cuộc là phải giải tỏa nhanh, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch tại khu nhập cảnh, để toàn bộ quá trình nhập cảnh không kéo dài quá 2,5 giờ đồng hồ.

Buổi họp tối qua

Sau khi thảo luận, các bên thống nhất phương án không buộc những người phải cách ly tập trung khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay mà thực hiện 2 việc này tại nơi cách ly. Thêm nữa, mở thêm cửa nhập cảnh, phân bố luồng đi cho khách để quân đội có thể tiếp cận hành khách sớm, đưa họ lên xe quân đội về khu cách ly.

Bắt đầu từ sáng ngày 19/3 sẽ thực hiện quy trình nhập cảnh mới, sau đó cùng thảo luận rút kinh nghiệm, điều chỉnh để đẩy quy trình nhanh hơn.

Trước đó, kể từ ngày 15/3, tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu vào Việt Nam ngoài các thu tục thông thường thì cần phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay trước khi được đưa đến khu cách ly tập trung. Riêng hành khách nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam chưa phải cách ly tập trung nhưng vẫn phải đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay.

100 sinh viên Đại học Y được cử đến sân bay Nội Bài hỗ trợ công tác kiểm dịch

Còn từ ngày 18/3, tất cả hành khách nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, cả Đông Nam Á vào Việt Nam cũng phải tiến hành cách ly ở sân bay, bao gồm cả khách Việt.

Được biết, từ 15/3 đến nay, sân bay quốc tế Nội Bài đã đón số lượng khách nhập cảnh tăng chóng mặt, chủ yếu là khách trở về từ vùng dịch. Với số lượng khách tăng đột biết, lực lượng Công an, hải quan, y tế được huy động gấp 3 lần so với ngày thường để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khách từ vùng dịch về sân bay Nội Bài.

Mới đây, Đại học Y Hà Nội đã cử 2 đoàn công tác hỗ trợ CDC lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay. Ngày 17/3, Đại học Hà Nội dự kiến cử 100 sinh viên năm cuối tăng cường công tác phòng dịch ở sân bay Nội Bài.

Việt Nam ghi nhận nhiều ca nhiễm trong ngày 18/3

Nga Đỗ (t/h)