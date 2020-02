Bắn chết vợ cũ ngay giữa trung tâm thương mại vì ghen tuông

Danusorn bị cáo cuộc giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và mang vũ khí đến nơi công cộng không lý do. Danusorn chính là kẻ sát hại vợ giữa trung tâm thương mại ở Thái Lan.

Bangkok Post đưa tin, cảnh sát vừa bắt giữ Danusorn Numcharoen, 28 tuổi vào lúc 4h30 ngày 19/2 tại khu Huay Mae Phiang của huyện Kaeng Krachan, tỉnh Phetchaburi với cáo buộc bắn chết vợ cũ.

Theo cảnh sát, Danusorn bắn vợ cũ và làm một người phụ nữ khác bị thương tại thẩm mỹ viện nằm trong khuôn viên trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok. Sự việc khiến người mua sắm trong trung tâm thương mại vô cùng hoảng hốt, sợ hãi.

Nghi phạm đang thực nghiệm hiện trường

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/2, Danusorn đi vào thẩm mỹ viện The Icon trên tầng 4 của trung tâm thương mại Century The Movir. Hắn ta bắn chết nhân viên nữa Piyanut Chatthai, 28 tuổi.

Ngoài ra, một người phụ nữ khác tên là Wilasinee Teepan, 29 tuổi cũng bị trúng đạn dẫn đến thương nặng. Cô được nhân viên trong thẩm mỹ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc trên đã bị camera an ninh ghi lại. Ngay sau đó, đoạn video này được đăng tải trên mạng xã hội . Rất nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động ngông cuồng của kẻ máu lạnh.

Trung tâm thương mại - nơi xảy ra vụ án nổ súng giết người

Sau đó, cảnh sát nhận được tin báo về sự việc đã có mặt tại hiện trường. Qua trích xuất camera thì xác định, khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm. Danusorna bị áp giải về thủ đô Bangkok để chờ ngày ra tòa xét xử. Anh ta bị cáo buộc giết người, sở hữu súng không phép và mang vũ khí đến nơi công cộng không lý do.

Cảnh sát địa phương cho biết, tại trụ sở điều tra, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Hắn khai, nguyên nhân gây nên vụ án mạng kinh hoàng này do ghen tuông. Mặc dù hai vợ chồng đã ly hôn nhưng hắn vẫn còn rất quan tâm vợ. Khi phát hiện cô ấy có người mới, hắn không thể kiềm chế được nên đã nghĩ đến việc sát hại vợ.

