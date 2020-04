Bắn chết vợ rồi tự sát vì sợ mắc COVID-19, ai ngờ kết quả xét nghiệm lại âm tính

Số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt mức 16.691, chính thức vượt Tây Ban Nha (15.447) và trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai thế giới. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với số ca nhiễm COVID-19 khổng lồ, lên tới 468.566 người.



Trong cuộc họp báo sáng 9/4 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Mỹ đang cho tiến hành xét nghiệm hơn 100.000 người mỗi ngày. Bên cạnh đó, theo Tổng thống Trump đã có hơn 2 triệu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện tại Mỹ.

Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất toàn cầu.



Với số ca tử vong và nhiễm mới tăng liên tục đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào đầu nhiều người dân Mỹ. Tình trạng hỗn loạn do dịch COVID-19 ở nước này cũng khiến nhiều bi kịch xảy ra.

Mới đây, vụ việc một người đàn ông bắn vợ tử vong, sau đó tự sát vì sợ sẽ nhận kết quả dương tính với COVID-19 được nhiều người chia sẻ, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng.

Theo thông tin ban đầu, một cặp vợ chồng ở quận Will, tiểu bang Illinois (Mỹ) đã tham gia xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Sau đó, vì sợ sẽ nhận kết quả dương tính, người chồng đã dùng súng bắn chết vợ rồi cũng tự sát theo. Thế nhưng, đau đớn thay, sau khi chết kết quả xét nghiệm của 2 vợ chồng lại là âm tính.

Hình ảnh 2 vợ chồng.

Hai vợ chồng không nhiễm COVID-19 nhưng lại tự sát vì lo sợ khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Được biết, cả 2 vợ chồng đều đang ở độ tuổi trung niên dễ bị nhiễm bệnh nhất. Thời điểm hiện tại, tình trạng thiết hụt cùng chi phí điều trị đắt đỏ của ngành y tế Mỹ khiến nhiều người dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn.



Vụ việc trên chỉ là một trong những vụ việc nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây ở Mỹ. Tuy nhiên, câu chuyện của 2 vợ chồng cũng gây ra làn sóng tranh cãi trên các trang mạng Vụ việc trên chỉ là một trong những vụ việc nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây ở Mỹ. Tuy nhiên, câu chuyện của 2 vợ chồng cũng gây ra làn sóng tranh cãi trên các trang mạng xã hội . Không ít ý kiến cũng cảm thấy lo sợ trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà



Thùy Nguyễn (t/h)