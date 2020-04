Công điện khẩn của Ban chỉ đạo quốc gia về nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

Theo Ban chỉ đạo, hiện nay dịch bệnh COVID-19 có diễn biến mới rất phức tạp, đã có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám chữa bệnh và ngược lại.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Ban chỉ đạo yêu cầu giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh cần nâng cấp biện pháp phòng, chống dịch.



Cụ thể, tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều cần được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng.



Biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng trước tình hình dịch diễn biến mới rất phức tạp, có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám chữa bệnh và ngược lại.



Cùng với đó, khẩn trương rà soát việc đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh, cách ly, chuyển tuyến người nghi nhiễm COVID-19 theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1385 ngày 19/3 của Ban chỉ đạo về việc "rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghỉ viêm đường hô hấp ...".

Các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần tập huấn và triển khai việc sàng lọc người nghi nhiễm cẩn thận. Các cơ sở phải bảo đảm tất cả người bệnh, người nhà người bệnh đều phải được mang khẩu trang và vệ sinh tay đúng quy định ngay từ nơi tiếp nhận.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kịp cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người nhiễm COVID-19.

Dựa trên tình hình thực tế, các cơ sở khám chữa bệnh bố trí các phòng khám theo nguyên tắc ở khu vực bên ngoài các khối nhà chính, khối nhà nội trú, phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm vào các khu bên trong.

Ban chỉ đạo yêu cầu các BV tuyến trên ưu tiên nhận người bệnh nặng, cấp cứu, chuyển tuyến; hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thường mà tuyến dưới thực hiện được.



Mặt khác, các cơ sở y tế tăng cường khám bệnh, tư vấn theo các hình thức trực tuyến, điện thoại, viễn thông để giảm lưu lượng người đến khám bệnh. Nên giãn, hoãn việc mô phiên các trường hợp trì hoãn được.

Đặc biệt, các cơ sở khám chữa bệnh phải rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý nhân lực bảo đảm cho công tác khám, chữa bệnh trong giai đoạn chống dịch hiện nay và nếu có diễn biến tăng lên.

Cũng trong ngày 6/4, Bộ Y tế đã có công văn khuyến cáo các cơ sở y tế trên toàn quốc về việc tăng cường nâng cấp mức độ phòng chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ra vào.



Theo đó, các bệnh nhân đến khám sẽ được coi như bệnh nhân nghi lây nhiễm COVID-19 và được phân luồng điều tra dịch tễ và xét nghiệm.



Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngoại trừ những trường hợp cấp cứu còn lại tái khám và khám bệnh thông thường nên sử dụng các dịch vụ hệ thống y tế cơ sở. Đặc biệt, khi đến thăm khám nên đặt lịch hẹn để thực hiện đúng tinh thần giãn cách xã hội

Ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế và thuốc trong trường hợp dịch xảy ra theo chiều hướng xấu hơn, đủ hậu cần cung cấp cho hàng chục ngàn bệnh nhân; sản xuất được khẩu trang và đồ chống dịch từ nguyên liệu trong nước.



Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thành lập các tổ thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện từng đối tượng” để chủ động phát hiện và cách ly. Các tổ tối thiểu 2 người, thành phần gồm công an (cảnh sát khu vực), y tế cơ sở…, có nhiệm vụ lập danh sách theo dõi, sáng lọc chặt chẽ những ai có biểu hiện sốt ho khó thở đặc biệt là những người có yếu tố dịch tễ để báo ngay cho y tế cơ sở.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà

