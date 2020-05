Bạn gái cạn tình đòi chia tay, thanh niên sướt mướt ôm chân đòi quay lại khiến dân tình ngán ngẩm

Vì tình yêu, con người ta hoàn toàn có thể làm những điều không tưởng, chỉ đến khi bình tĩnh lại mới giật mình hoảng hốt. Nhất là khi phải đối mặt với lời chia tay, việc phải rời xa một người đã từng là tất cả khiến chúng ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Có người thì ráo hoảnh, mạnh mẽ quay đi, nhưng cũng có người vật vã, đau khổ van xin được quay lại.

Chẳng hạn như mới đây, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chia tay của một cặp đôi vô cùng ồn ào ngay giữa đường phố. Không rõ cả hai là vợ chồng hay người yêu, nhưng có vẻ như cô gái đã cạn tình, kiên quyết chia tay bạn trai. Thế nhưng, chàng trai nhất quyết không đồng ý, tìm bạn gái nhiều ngày để van xin quay lại. Theo đoạn clip, nam thanh niên quỳ sụp xuống đường, khóc nức nở, tay ôm chặt lấy chân bạn gái. Thấy bạn gái định bỏ đi, người này lại tiếp tục ôm chân, kêu gào: "Về với anh đi em ơi, đi, đi với anh đi". Thế nhưng, cô gái kia vẫn tỏ ra bình thản, không mảy may quan tâm tới hành động của bạn trai cũ.

Sau đó, thấy ngày càng có nhiều người xem, cô gái cố gắng gỡ tay tình cũ, thậm chí định đánh vào người để tìm cách bỏ đi. Còn chàng thanh niên vẫn không buông tay, khóc nức nở, bất chấp việc bị bạn gái đánh hay phải nghe những tiếng chê cười từ đám đông tò mò. Mãi sau đó, cả hai người mới cùng đứng dậy, anh chàng vẫn nắm chặt tay cô gái, kiên quyết không buông. Nhưng sau cùng, cô gái vẫn bỏ đi không lưu luyến mặc kệ anh ta khóc lóc.

Dẫu biết chia tay là đau khổ, nhưng tình yêu bao giờ cũng là chuyện từ hai phía. Nếu còn tình cảm, người yêu nhau sẽ lại về với nhau, nhưng nếu tình đã hết, thì việc níu kéo cũng chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp. Như anh chàng trong clip kia, đã không tôn trọng quyết định của bạn gái, còn khóc lớn, ôm chân khiến cô không khỏi bối rối, và chắc hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ. Một cư dân mạng bình luận: "Anh chàng làm như thế này vừa tự khiến mình mất mặt, cô gái lại càng bức xúc và thậm chí ghét bỏ anh ta hơn. Chuyện yêu đương hoàn toàn có thể giải quyết êm thấm giữa hai người với nhau, bây giờ lại có hàng nghìn người bình phẩm. Tình yêu đã cạn thì dù níu kéo cũng chẳng mang lại kết quả gì đâu"...

Một khi đã hết yêu, thì muôn vàn mưu kế để níu kéo cũng chẳng thể thành công. Tình yêu và hôn nhân gượng ép sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp, thậm chí còn khiến những người trong cuộc đau khổ, tuyệt vọng.

Chi Nguyễn (t/h)