Bạn thân của Tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời do COVID-19

Theo thông tin từ tạp chí The Real Deal, ông Stanley I. Chera (78 tuổi) - người sáng lập và điều hành Công ty Crown Acquisitions và được mệnh danh là "ông trùm bất động sản" đã qua đời hôm 11/4 do COVID-19.

Đến 12/4, một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận danh tính và quan hệ của ông Chera với Tổng thống Trump. Vị quan chức giấu ten cho biết, ông Chera là một trong những người bạn thân của Tổng thống Trump.

Chera nhập viện hôm 24/3 do nhiễm virus SARS-CoV-2. Dù đã được điều trị tích cực, tuy nhiên Sức Khỏe của ông vẫn ngày càng xấu đi, sau đó rơi vào hôn mê và qua đời hôm 11/4. Chuyên trang bất động sản The Real Deal thông tin thêm, doanh nhân

Ông Stanley I. Chera.

Trước đó, trong một bài phát biểu ở Nhà Trắng hôm 29/3, Tổng thống Trump có nhắc đến một người bạn đang bệnh nặng do COVID-19 để miêu tả sự nguy hiểm của dịch bệnh. Cụ thể, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết: "Người bạn của tôi mới nhập viện hôm trước. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi, hơi thừa cân nhưng là một người mạnh mẽ. Một ngày sau đó, ông rơi vào hôn mê và không có tiến triển tốt. Có thể thấy, tốc độ và sự tàn phá của con virus, đặc biệt khi nhiễm đúng người thật sự khủng khiếp".

Ông Trump cũng cho biết, người bạn này cũng là một trong những yếu tố khiến ông thay đổi quyết định trong cách ứng phó với đại dịch COVID-19. Một nguồn tin cũng tiết lộ, ông Chera có mối quan hệ khá thân thiết với Tổng thống Trump.

Từ năm 2016 - 2019, nhằm ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống, ông Chera quyên góp gần 403.000 USD cho 2 tổ chức Donald J. Trump for President Inc. và Trump Victory. Trước đó, vào năm 2008, quỹ Crown Acquisitions của ông Chera đã đạt được thỏa thuận với The Kushner Companies và The Carlyle Groups của ông Jared Kushner - con rể ông Trump và là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.

Ông chính là người đồng sáng lập Trung tâm cộng đồng nhiễm trùng máu ở Brooklyn.

Năm 2019, trong cuộc vận động ở thành phố Grand Rapids (bang Michigan) để phục vụ cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới, doanh nhân Chera đã được ông Trump khen ngợi là "một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong ngành bất động sản thế giới".





Không chỉ là một doanh nhân ngành bất động sản thành đạt, ông Chera còn được biết đến với nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt cho Trẻ em . Ông chính là người đồng sáng lập Trung tâm cộng đồng nhiễm trùng máu ở Brooklyn.

Tính đến sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 560.433 ca nhiễm COVID-19 với 22.115 người tử vong.

Your browser does not support HTML5 video. Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4



Thùy Nguyễn (t/h)