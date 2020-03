Bạn thân tiết lộ nguyên nhân sốc về cái chết của tài tử Hàn Quốc Lee Chi Hoon

Liên quan đến cái chết của nam tài tử, streamer Hàn Quốc Lee Chi Hoon, mới đây, tờ Newsen dẫn lời người bạn thân của Lee Chi Hoon - Se Ya tiết lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nam nghệ sĩ.

Lee Chi Hoon qua đời sáng 19/3 vừa qua vì căn bệnh nhiễm trùng hạch bạch huyết.

Người đồng nghiệp thân thiết của Lee Chi Hoon, nam nghệ sĩ đã bị Bệnh viện từ chối chữa trị do hệ thống y tế quá tải. Để được nhập viện tại một phòng khám tư, Lee Chi Hoon đã phải đi làm xét nghiệm xem có bị nhiễm virus corona mới hay không.

"Anh ấy đến bệnh viện khám khi cảm thấy cơ thể không được khỏe từ vài hôm trước, nhưng họ từ chối Lee Chi Hoon. Vì thế, anh ấy phải đến một phòng khám tư. Tuy nhiên, Chi Hoon lại phải tiếp tục đợi cho đến khi có kết quả âm tính với virus corona mới được nhập viên điều trị. Đến lúc đó nhiễm trùng lan đến não và kết quả xấu nhất đã xảy ra", Se Ya viết.

Thông tin Lee Chi Hoon qua đời ở tuổi 32 vì bị nhiễm trùng hạch bạch huyết khiến công chúng vô cùng bàng hoàng, tiếc thương.

Được biết, Lee Chi Hoon vốn là một mỹ nam đình đám làm nghề BJ (Broadcasting Jockey - một dạng giống YouTuber) của kênh trực tuyến AfreecaTV. Cách đây gần 1 tuần, Lee Chi Hoon đã cập nhật tình hình Sức Khỏe trên fanpage cá nhân nhân. Mỹ nam cho biết phải dừng stream với mọi người để tập trung chữa bệnh: "Tôi ra vào bệnh viện liên tục trong 2 ngày qua vì viêm hạch bạch huyết (nhiễm trùng hạch bạch huyết). Hôm nay, tôi lại bị đau nhức cơ thể nghiêm trọng. Tôi hy vọng không bị nhiễm virus corona".

Lee Chi Hoon là streamer có rất nhiều fan hâm mộ

Thời điểm này, mỹ nam Hàn Quốc đã nhập viện và người yếu đến mức không cầm nổi chuột máy tính.

Sau đó, tình trạng sức khỏe của nam tài tử trở nên trầm trọng nên nam tài tử được đưa vào chữa trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, đáng tiếc là đến cuối cùng, anh vẫn không thể qua khỏi.

Tang lễ Lee Chi Hoon được tổ chức tại Bệnh viện Gangnam Severance và lễ đưa tiễn đã diễn ra lúc 7 giờ 30 sáng 21/3 theo giờ địa phương. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với nam tài tử.

Đáng chú ý, trước đó vài ngày, nam diễn viên Moon Ji Yoon cũng qua đời cũng vì nhiễm trùng máu, hưởng dương 36 tuổi.

Kiều Đỗ (t/h)