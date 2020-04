Bạn trai cũ của Mai Phương thông báo được toàn quyền nuôi bé Lavie

Tối ngày 7/4, trên trang cá nhân của mình, Phùng Ngọc Huy vui mừng thông báo anh được toàn quyền nuôi dưỡng bé Lavie, con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương . Anh cho hay: "Huy đã được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như. Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom bé Lavie. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của bé Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavie tạm thời vẫn do 2 cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc".

Trước đó, về việc nuôi dưỡng bé Lavie đã xuất hiện nhiều thông tin khác nhau. Có nguồn tin cho rằng ông bà ngoại (cha mẹ của Mai Phương) sẽ nuôi dưỡng bé gái 7 tuổi, có người lại cho rằng cô bé sẽ được 2 người bạn thân của cố diễn viên chăm sóc. Cha mẹ Mai Phương cho biết anh Phùng Ngọc Huy vẫn là bố của Lavie, do đó ông bà không ngăn cản nếu nam diễn viên muốn nuôi con gái.

Phùng Ngọc Huy cũng khẳng định, bé Lavie là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ làm mọi cách để hai cha con sớm đoàn tụ bên nhau. Nam diễn viên cho biết: "Huy xin khẳng định lại một lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đến lúc này, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Lavie theo đúng quy định Pháp luật ". Anh cũng không quên gửi lời cảm tới tới luật sư, đồng nghiệp và người hâm mộ đã luôn giúp đỡ, yêu thương bé Lavie. Phùng Ngọc Huy cho hay số tiền mọi người quyên góp, ủng hộ cho bé Lavie sẽ do Ốc Thanh Vân lập một tài khoản riêng để trao cho con gái anh khi cô bé tròn 18 tuổi.

Phùng Ngọc Huy cũng cho biết anh vẫn thường gọi điện, trò chuyện với con gái qua điện thoại, tình cảm cha con rất gắn bó. Hiện anh không muốn có bất kỳ xáo trộn hoặc cú sốc nào khác xảy đến với bé Lavie nữa. Anh cho biết mình muốn khép lại mọi tranh cãi xoay quanh Mai Phương để cô có thể yên nghỉ, mong không còn những phát ngôn thay lời để gây ra những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng tới cuộc sống người trong cuộc.

Thông tin trên khiến nhiều người vui mừng vì cuối cùng, Phùng Ngọc Huy và con gái Lavie đã có thể đoàn tụ, hoàn thành tâm nguyện cuối đời của cố diễn viên Mai Phương

