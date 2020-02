Bằng chứng cho thấy Kang Sora tái hợp 'đại úy' Hyun Bin, gặp mặt tại Thụy Sĩ

Sau thành công của siêu phẩm 'Hạ cánh nơi anh', người hâm mộ cặp đôi Hyun Bin và Son Yejin đều tích cực "đẩy thuyền", hi vọng hai người sẽ sớm công khai hẹn hò. Cặp đôi đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ bằng diễn xuất vô cùng ăn ý và những màn tương tác ngọt ngào trong phim và ngoài đời. Tuy nhiên, trước những tin đồn này, cả hai diễn viên đều nói rằng cả hai chỉ là bạn thân thiết, không phải người yêu. Dù vậy, một số người cho rằng do Hyun Bin và Son Yejin đang hẹn hò bí mật nên không muốn công khai.

Bộ phim Hàn hot nhất đầu năm nay 'Hạ cánh nơi anh'

Tuy nhiên, thông tin mới nhất về Hyun Bin đã khiến nhiều người hâm mộ cặp đôi Hyun Bin - Son Yejin vỡ mộng. Trên mạng xã hội , cư dân mạng lan truyền thông tin rằng Hyun Bin và bạn gái cũ Kang Sora đã quay lại với nhau sau 2 năm xa cách. Bằng chứng khiến người hâm mộ tin "sái cổ" thông tin này là bởi Kang Sora đã xuất hiện tại Thụy Sĩ cùng mẹ đúng vào lúc Hyun Bin có lịch trình quay phim tại đây.

Sora khoe ảnh ở đúng nơi Hyun Bin quay phim.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Kang Sora đã chia sẻ loạt ảnh chơi đùa ven bờ hồ Brienz, thụy sĩ. Đáng chú ý, đây là nơi quay cảnh đại úy Ri Jung Hyeok ( diễn viên Hyun Bin thủ vai) chơi đàn, đứng ngắm cảnh. Sau đó, Kang Sora tiếp tục xuất hiện tại cầu Panorama Sigriswil, cũng là một địa điểm quay khác của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh'. Khu đỉnh núi quay cảnh gặp mặt lần đầu của hai nhân vật chính cũng được nữ diễn viên vui vẻ check in.

Địa điểm mà Kang Sora check in là cung đường First-Schreckfeld

trùng với địa điểm mà Hyun Bin và Son Ye Jin quay tại cây cầu Panorama Sigriswil

Người hâm mộ cũng tinh ý soi ra bên cạnh việc có mặt tại các điểm quay, thời gian Kang Sora du hí tại Thụy Sĩ khá khớp với lịch trình của đoàn làm phim Hạ cánh nơi anh. Theo đó, Kang Sora du lịch Thụy Sĩ từ ngày 18/8-23/8/2019, còn đoàn làm phim thì đến Thụy Sĩ vào ngày 22/8/2019.

Trước tin đồn quay lại sau 2 năm chia tay, đại diện cả hai diễn viên Kang Sora và Hyun Bin vẫn giữ yên lặng. Đồng thời, nhiều fan của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin vẫn tin rằng tin đồn Hyun Bin quay lại với bạn gái cũ là vô căn cứ, bởi trong thời gian gần đây Hyun Bin thường đi chơi với Son Ye Jin, thậm chí bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm tại Mỹ. Thêm nữa, nhiều khả năng Kang Sora chỉ vô tình đi du lịch trùng với lịch trình của đoàn làm phim, và những nơi cô check-in là điểm du lịch nổi tiếng của Thụy Sĩ thường được du khách ghé thăm.

Hyun Bin và Kang Sora công khai hẹn hò vào tháng 12/2016. Vào thời điểm đó, Kang Sora vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ, và đang tìm công ty quản lý mới. Trong một buổi gặp mặt với Kang Sora cùng công ty, Hyun Bin đã nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình với Kang Sora và nhiệt tình theo đuổi cô. Sau khi công khai hẹn hò, cả hai chưa từng xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn được nhiều người đánh giá là một cặp đẹp đôi nhất nhì làng giải trí Hàn. Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi vào tháng 8/12/2017 sau 1 năm hẹn hò. Lý do chia tay được đưa ra là do cả hai bận rộn công việc, không có thời gian dành cho nhau.

Loạt biểu cảm đáng yêu của Hyun Bin trong phim Crash Landing On You

Chi Nguyễn (t/h)