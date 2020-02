Bằng chứng cho thấy Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp cưới, chỉ mời 50 người đến dự?

Trong những ngày vừa qua, thông tin về việc Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp cưới tại Đà Lạt khiến không ít người hâm mộ showbiz Việt xôn xao. Theo Zing , một nguồn tin cho hay đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại ngày 20/2 tới đây tại biệt thự vừa hoàn thành của nữ ca sĩ ở Đà Lạt. Nguồn tin này còn cho biết đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, hạn chế khách chỉ còn khoảng 50 người gồm gia đình hai bên và những người bạn thân thiết nhất với co dâu, chú rể. Dự kiến dàn khách mời sẽ bao gồm những người như Soobin Hoàng Sơn, vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh, Ngọc Thảo, Cường Seven, Mlee, Kimmese, Big Daddy,... Được biết, cặp đôi đã chụp ảnh cưới đầu tháng 2/2020 và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới.

Trước đó, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải thông tin sau:"Theo như mình biết được thì tháng 2 này Tóc Tiên và Hoàng Touliver sẽ tổ chức đám cưới trên Đà Lạt. Trước khi mẹ Hoàng mất 2 người đã đăng ký kết hôn và làm lễ ăn hỏi rồi". Thậm chí, người này còn khẳng định biệt thự ở Đà Lạt của Tóc Tiên đã xây dựng xong, giờ đang chuẩn bị cho lễ cưới.

Quả thực, trong thời gian gần đây, Tóc Tiên cùng bạn bè đang có kì nghỉ dài nhiều ngày tại Đà Lạt. Trên mạng xã hội , nhóm bạn thân thiết của cặp đôi đã bắt đầu chia sẻ những hình ảnh check in tại Đà Lạt.

Chẳng hạn, Kelbin Lei đã đăng tải loạt ảnh khoe dáng trước căn biệt thự vừa xây xong của Tóc Tiên tại Đà Lạt. Nam stylist viết: "Nhà đẹp sang xịn ở Đà Lạt của người chị Tóc Tiên". Aiden Nguyễn cùng nhiếp ảnh gia Milor Trần cũng đã đăng tải nhiều khoảnh khắc vui chơi, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, thậm chí có vài đoạn video được người hâm mộ tinh ý phát hiện có mặt Hoàng Touliver. Hotgirl Hạt Mít - có chồng là bạn thân của Touliver cũng đăng tải một số bức hình cho thấy đang tụ tập vui chơi cùng bạn bè tại một điểm được cho là biệt thự của Tóc Tiên. Đáng chú ý, cách đây vài ngày, bố của Tóc Tiên có động thái chụp ảnh đang có mặt tại sân bay, ám chỉ rằng ông đang chuẩn bị quay lại Việt Nam.

Hiện tại, dù chỉ còn 1 ngày nữa là đám cưới tin đồn có khả năng sẽ diễn ra, nhưng đại diện của Hoàng Touliver và Tóc Tiên vẫn quyết định giữ bí mật. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không khỏi mong ngóng và tin tưởng rằng một đám cưới đẹp như mơ sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Hoàng Touliver và Tóc Tiên sắp về chung 1 nhà?