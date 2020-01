Bàng hoàng huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant cùng con gái thiệt mạng do tai nạn hàng không

Theo CNN, huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant cùng con gái 13 tuổi Gianna đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng rơi ở Calabasas, California, Mỹ vào ngày 26/1 (theo giờ địa phương). Chiếc trực thăng Sikorsky S-76 chở hai cha con cùng 3 người khác rơi xuống một quả đồi ở Calabasas, cách thành phố Los Angeles khoảng 65km. Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng bất ngờ bốc cháy và rơi xuống đất. Nhân viên cứu hộ cho biết có nhận được cuộc gọi cầu cứu nhưng họ đã không kịp can thiệp. Theo nguồn tin của Latimes, số người thiệt mạng trên chiếc trực thăng lên tới 9 người.

Kobe Bryant cùng con gái Gianna

Được biết, hai cha con cùng một số người bạn dự kiến đến Học viện thể thao Mamma tại Sport Academy để tham gia một trận bóng rổ. Tại đây, Gianna sẽ tham gia chơi và Kobe giữ vai trò là một huấn luyện viên. Tuy nhiên, vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trước khi hai cha con kịp thực hiện dự định của mình.

Theo cảnh sát địa phương, không một ai sống sót sau vụ tai nạn khủng khiếp này

Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant đã dành 20 năm sự nghiệp chơi cho đội LA Lakers. Anh đã giành 5 chức vô địch NBA, 2 lần vô địch Olympic, 18 danh hiệu All-Star. Sau một sự nghiệp dài đầy thành công, anh đã giải nghệ vào năm 2016. Sự ra đi đột ngột của một huyền thoại đã khiến đồng nghiệp, người hâm mộ thể thao và những người quan tâm thương xót, tiếc nuối.

Gianna là con gái của Kobe Bryant cùng vợ anh là Vanessa Laine Bryant. Từ khi còn nhỏ, Gianna đã thể hiện niềm đam mê với bộ môn bóng rổ, và Bryant đã hết sức giúp cô con gái nhỏ phát triển niềm đam mê, huấn luyện cho đội của Gianna. Thậm chí, Kobe Bryant đã lựa chọn Gianna là người thừa kế di sản của anh trên chương trình “Jimmy Kimmel Live!” của ABC vào năm 2018.

Ngày 27/1, lễ trao giải Grammy lần thứ 62 tổ chức tại Staples Center, sân nhà của LA Lakers đã tổ chức tri ân huyền thoại bóng rổ và chia buồn trước cái chết đột ngột của Kobe Bryant cùng con gái Gianna. Tổng thống Donald Trump cũng đã thể hiện sự đau buồn trước cái chết của hai cha con huyền thoại bóng rổ này trên mạng xã hội Twitter: “Kobe Bryant là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ấy yêu gia đình rất nhiều, có niềm đam mê mãnh liệt với tương lai. Thời điểm này thậm chí còn đau đớn hơn khi anh mất đi cô con gái xinh đẹp Gianna”.

Cảnh sát thông tin vụ tai nạn khiến Kobe Bryant thiệt mạng. Clip: The Guardian

Chi Nguyễn (t/h)