Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen dưới chân cầu vượt

Khoảng 21h ngày 22/2, người dân đang lưu thông tại Quốc lộ 1, đoạn quận Thủ Đức về ngã tư An Sương, Quận 12 bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen đoạn chân cầu vượt Sóng Thần, phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM. Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm phát hiện, toàn thân người này đang bốc cháy ngùn ngụt, nghi tự thiêu . Nhiều người dân đã tập trung dưới chân cầu Sóng Thần để dõi theo cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: PLO





Nhiều người dân đã dừng xe, hô hoán dùng mình chữa cháy mini để dập lửa cho nạn nhân. Tuy nhiên khi dập được lửa thì nạn nhân đã tử vong, thi thể cháy đen. Người dân sau đó đã báo tin lên cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phòng tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân là nam giới, khoảng 30-35 tuổi. Cơ quan công an cũng phát hiện một chiếc xe máy mang BKS TP.HCM ở gần khu vực trên, nghi của nạn nhân.

Đến 22h cùng ngày, xe cứu thương đã được điều động để đưa thi thể người đàn ông về nhà xác. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xe cứu thương được đưa đến nơi người đàn ông chết cháy. Ảnh: Zing

Cũng trong ngày 22/2, tại huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra một vụ giết người, đốt xác trong thùng phuy khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Đối tượng tên Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú quán Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) đã ra tay chém chủ nợ tử vong, sau đó đốt xác để phi tang rồi bỏ trốn. Nạn nhân là Nguyễn Văn L. (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) làm nghề cầm đồ, có vợ đang mang bầu

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy bắt thủ phạm. Đến rạng sáng ngày 23/2, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Sơn La khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Ngọc Tuấn trên xe khách đoạn Quốc lộ 6 thuộc địa phận ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tại trụ sở, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chi Nguyễn