Băng nhóm cho vay nặng lãi dùng chiêu tuyển “thánh chửi” về đòi nợ khiến người vay suy sụp tinh thần

Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt giam các đối tượng Tu Long (28 tuổi) Yuan Deng Hui (29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Chề Ngọc Trinh (25 tuổi; quê Đồng Nai), Lâm Cảm Quyền (30 tuổi, ngụ quận 5) và Lài Thế Hùng (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định, người điều hành đường dây này là L. và M. (quốc tịch Trung Quốc). Chúng cho vay thông qua app vay tiền trên điện thoại di động. Để mở rộng hoạt động, chúng thuê 3 người Việt đứng tên 3 công ty tư vấn dịch vụ tài chính. Đồng thời, thuê Tu Long, Yuan Dang Hui làm quản lý với mức lương 35 triệu đồng một tháng. Hai đối tượng này còn có nhiệm vụ quản lý nhân viên, thẩm định hồ sơ, nhắc nhở, đòi nợ.

Sau khi tiếp nhận công việc, L. và M. thuê Chề Ngọc Trinh làm kế toán kiêm phiên dịch với lương tháng 15 triệu đồng. Thuê Lài Thế Hung và Lâm Cẩm Quyền làm phiên dịch riêng cho Tu Long và Yuan Dang Hui với mới mức lương 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Quyền phải đảm nhận duyệt hồ sơ vay, Hùng đảm nhận quản lý danh sách người vay nợ. Khi đến hạn thì “nhắc” họ thanh toán.

Các đối tượng trong băng nhóm cho vay nặng lãi

Điều đáng nói, để có một vị trí trong bộ phận thu hồi nợ, người ứng tuyển phải là “thánh chửi”. Bộ phận này không yêu cầu người ứng tuyển có trình độ, bằng cấp, có kinh nghiệm thu hồi nợ, chỉ cần họ chửi hay, mắng giỏi là được.

Theo một cán bộ điều tra, khi đến phỏng vấn, các nhân viên sẽ phải chửi xối xả vào mặt Lài Thế Hùng, nếu hắn cảm thấy “sướng tai” thì sẽ nhận vào làm. Việc vụ của những người này là gọi điện cho con nợ, chửi xối xả để đòi nợ.

L. và M. tạo ra các ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại (app) như “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD online” rồi quảng cáo rầm rộ trên Internet, Facebook. Để được vay, khách hàng chỉ cần tạo một tài khoản, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, hình ảnh, số chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng. Yêu cầu bắt buộc khi vay tiền là phải cung cấp danh bạ điện thoại.

Ở ứng dụng “Vaytocdo”, người vay được vay tối thiểu 1,7 triệu đồng và tối đa 2,75 triệu đồng. Nhưng thực tế, số tiền thực được vay chỉ là 1,42 triệu đồng (vì trừ phí 272.000 đồng). 8 ngày sau vay, người vay phải trả cả gốc lẫn lãi là 2,04 triệu đồng. Nếu trả chậm 1 ngày sẽ bị phạt 102.000 đồng.

Còn trên ứng dụng “Moreloan” và “VD online” thì người vay chỉ được vay tối đa 1,5 triệu đồng (nhận thực 900.000 đồng, phí là 600.000 đồng). Sau 7 ngày, người vay phải trả cả gốc lẫn lãi 1,5 triệu đồng. Trả chậm mỗi ngày phạt từ 2 – 5%. Tính ra mức cho vay qua app là 3%/ngày, 90%/tháng.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng PC02 cho biết, đến hạn trả tiền, nhân viên thu hồi nợ sẽ gọi điện nhắc nhở. Nếu khách hàng không trả đúng hạn thì chúng gửi thông tin cho bạn bè, đồng nghiệp của con nợ nhằm làm mất uy tín và danh dự của con nợ. Nhiều người bị suy sụp tinh thần vì áp lực do bọn chúng tạo ra,

Theo điều tra, chỉ trong vòng 6 tháng hoạt động, băng nhóm này đã cho 60.000 người vay với quy mô ở 63 tỉnh thành. Số tiền lên đến 100 tỷ đồng. Nếu trừ nợ xấu thì số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Từ vụ việc này cơ quan điều tra cảnh báo người dân cần cảnh giác và tỉnh táo trước khi quyết định vay tiền từ những loại hình tương tự.

