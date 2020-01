Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020 mới nhất: Bảng B và bảng A, U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc bị loại

Ngày hôm qua 12/1, VCK U23 châu Á 2020 đã diễn ra các trận đấu của bảng B và C, nơi sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của một số đội bóng như Trung Quốc hay Nhật Bản.



Trong lượt trận lần trước, U23 Nhật Bản đã thất bại một cách đáng tiếc trước Arab Saudi, trong khi Trung Quốc còn đau đớn hơn khi thủng lưới phút cuối.

Kết quả, U23 Nhật Bản đã "gục ngã" trước Syria để phải về nước sớm. Tiếp nối, U23 Trung Quốc cũng gặp ngay bàn thua 0-2 trước Uzbekistan. Đây là 2 đội bóng về nước sớm nhất ở VCK U23 châu Á năm nay.

Trong khi đó, ở khuôn khổ bảng D, 4 đội tuyển U23 Việt Nam , U23 UAE, U23 Jordan, U23 Triều Tiên, mỗi đội đã có một lượt ra sân. Hiện nay, trên bảng xếp hạng U23 Châu Á bảng D, dội tuyển U23 Jordan đang đứng ở vị trí thứ nhất, với 1 bàn thắng, 1 bàn hòa và có 3 điểm.

Đứng thứ 2 là U23 Việt Nam, lượt trận đấu với U23 UAE cả 2 đội tuyển gỡ hòa với tỷ số 0-0 và cùng dành 1 điểm.

Dưới đây là bảng xếp hạng VCK U23 Châu Á 2020 ở 4 bảng của các đội tuyển: