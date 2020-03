Bangladesh: Hàng người tụ tập cầu nguyện để... vượt qua đại dịch COVID-19

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 18/3 tại thị trấn Raipur, miền nam Bangladesh. Ngay sau khi nước này ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới, các nhà tổ chức đã kêu gọi 25.000 tín đồ tham gia cầu nguyện tập thể để hi vọng vượt qua kiếp nạn COVID-19.



Tuy nhiên, theo cảnh sát trưởng địa phương Tota Miah, con số thực là 10.000 người Hồi giáo đã tập trung tại một cánh đồng mở ở thị trấn Raipur, không giống như con số trước đó mà các nhà tổ chức đưa ra. Được biết, vụ việc này xảy ra chưa được chính quyền địa phương cho phép về việc tụ tập đông người.

Hàng nghìn tín đồ tập trung cầu nguyện. Ảnh: AFP.

Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, đây là một sự kiện tôn giáo chưa được chính quyền cho phép. Để phòng ngừa lây lan của dịch bệnh, các nhà chức trách ở Bangladesh đã cho đóng cửa các trường học, yêu cầu người dân địa phương tránh và hạn chế các cuộc tụ họp đông người.





Tuy nhiên, bất chấp sự kêu gọi của chính quyền, không ít người đã nhân cơ hội này để đến các địa điểm vui chơi, du lịch. Cảnh sát buộc phải đóng cửa 2 bãi biển để hạn chế tình trạng này.

Tính đến ngày 19/3, Bangladesh ghi nhận 14 trường hợp nhiễm COVID-19 với 3 ca tử vong. Chia sẻ trên AFP, ông Obaidul Quader - quan chức thuộc liên minh đảng cầm quyền ở nước này khẳng định: Chính quyền đang cân nhắc đến việc "bế quan tỏa cảng", dự sẽ tiến hành khi cần thiết để bảo vệ an toàn cho người dân.

