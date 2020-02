Có gì trong món bánh cuốn thanh long khiến nhiều người 'phát sốt' 2 ngày qua?

Dù đã hơn 20 năm theo nghề, ngày nào cũng cặm cụi trong bếp 9 tiếng đồng hồ thế nhưng bà Hanh mới chỉ thử đổi màu cho món bánh cuốn truyền thống nhà mình bằng trứng gà. Tuy nhiên mới đây, thanh long ùn ứ không thể xuất khẩu do dịch virus corona, người người nhà nhà đều muốn giải cứu thanh long nên bà Hanh nghĩ đến cách tạo ra hương vị bánh cuốn khác lạ bằng thanh long, vừa có thể mua nhiều thanh long giúp người nông dân.

Sau đó, bà lại cặm cụi pha bột nước bánh tráng với nước thanh long xay với tỷ lệ phù hợp. Lúc mới đầu, nhiều lần bà Hanh làm ra thành quả chưa được như ý muốn. Sau vài lần kinh nghiệm, bà đã biết cách trộn hỗn hợp sao cho đúng tỷ lệ.

Từ 6 giờ sáng, bà Hanh đã dậy chuẩn bị nguyên liệu. Chỉ 1 tiếng sau những mẻ bánh cuốn đã có thể phục vụ cho khách hàng. Ngày nào cũng thế, “Bánh cuốn bà Hanh” chỉ mở đúng 2 khung giờ: Từ sáng đến trưa và buổi chiều. Tuy nhiên, lúc nào khách cũng đến đông nghịt, đặc biệt khi món bánh cuốn thanh long "ra lò", trưa nào cũng ngót nghét cả trăm đơn hàng giao; khách hàng đến tận nơi tự giác xếp hàng chờ đợi.

Với món ăn mới này, người dân ở phố Ấu Triệu lại đặt cho bà Hanh biệt danh mới là "bà Hanh bánh cuốn thanh long". Không chỉ dân ở phố Cổ, ngày càng nhiều khách hàng lặn lội từ xa đến để thưởng thức món bánh cuốn thanh long trứ danh.

So với bánh cuốn bình thường, bánh cuốn thanh long có giá đắt gấp đôi là 40.000 đồng/suất, suất đặc biệt là 105.000 đồng nhưng phải ăn thật khỏe mới hết. Sắc hồng bắt mắt của bánh cuốn thanh long, hương vị thơm ngon của nhân thịt mộc nhĩ, kèm theo nộm đu đủ chua ngọt khiến món ăn thêm hấp dẫn.

Bà Hanh cho biết: "Bánh cuốn thanh long có vị thơm nhẹ, có hương vị hơi ngọt mát của thanh long nhưng vẫn mỏng mềm cùng nhân đầy đặn, ăn càng nóng càng ngon". Ngoài bánh cuốn nhân thịt, bà Hanh còn làm thêm bánh cuốn trứng với vị thanh long.

Bà Hanh chia sẻ, bà sẽ làm bánh cuốn thanh long cho đến khi người nông dân hết khó khăn. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ nghiên cứu cách thêm hoa quả khác vào chế biến cùng bột gạo, tạo ra nhiều món bánh cuốn có hương vị độc đáo hơn.

