Bánh mì bơ tỏi phô mai gây bão MXH làm mẹ bỉm sữa nào cũng muốn xắn tay vào bếp

Những ngày gần đây, món bánh mì bơ tỏi phô mai liên tục gây bão trên mạng xã hội , được đông đảo chị em đến các anh mê mệt. Loại bánh mì style Hàn Quốc, thơm mùi bơ lạt với tỏi rang, bên trong là phô mai tan chảy phủ đầy nhân vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh hình thức vô cùng ngon mắt, vị béo mặn ngọt chan hòa, hòa quyện với nhau vừa vặn và đúng vị khiến món bánh mì này trở nên nổi tiếng khắp nơi.

Đây cũng là thời gian mà nhiều chị em phải nghỉ ở nhà để tránh dịch COVID-19, nên món bánh mì bơ tỏi phô mai này đã tạo điều kiện cho chị em "xắn tay" vào bếp trổ tài. Là loại bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, sau khi nướng thành công, không ít chị em phấn khởi khoe thành quả trên mạng xã hội

Một mẻ bánh nướng đầy ắp nhân phô mai ứ ự, vỏ bánh vàng giòn rắc thêm rau mùi, tỏi nướng thơm lừng khiến món bánh này trở nên vô cùng hấp dẫn. Nhiều chị em tấm tắc khen bánh không chỉ ngon miệng, ngầy ngậy mà còn vô cùng "ăn ảnh". Món bánh này đang khiến hội đam mê chụp ảnh "sống ảo" trên Instagram, Facebook phát cuồng bởi vẻ ngoài "lừa tình", dễ hút hồn người xem từ lớp vỏ bánh phết bơ bóng loáng, bên trong thì phô mai trắng mịn trông cực kỳ ngon mắt.

Thậm chí, nhiều chị em sau khi làm thành công đã tự tin mở luôn một loạt order online, với mức giá dao động từ 80-100k/cái. Trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 lây lan, tình hình kinh tế không mấy khả quan, việc hầu hết những mẻ bánh mì bơ tỏi phô mai cháy hàng đã chứng tỏ sức hút bất ngờ của nó. Nhiều người thậm chí còn chịu đặt trước 1-2 ngày để đợi hàng ăn, vì các cửa hàng thường xuyên hết bánh.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, anh Lê Dũng (đầu mối bán bánh mì phô mai bơ tỏi) cho hay: "Từ sáng tới giờ tôi làm khoảng 70 chiếc bánh mà không đủ để giao cho khách, một số đơn hàng phải lùi sang chiều muộn. Loại bánh này vỏ giòn, phía trong đậm mùi tỏi nhưng không hăng. Hiện đây là một trong số những món ăn được nhiều người ưa thích, một số khách hàng còn đặt số lượng lớn lên tới 15-20 chiếc".

Được biết, món bánh này xuất phát từ Hàn Quốc , và nó cũng đang tạo nên một cơn sốt ẩm thực tại xứ sở kim chi này.

